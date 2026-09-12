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Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn tạm nộp thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh

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(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kê khai, tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, ngày 6-8-2026, Bộ Tài chính đã đề xuất các giải pháp hỗ trợ về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Theo đó, đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

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Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. Ảnh minh họa: AI

Nội dung này dự kiến sẽ được đưa vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10-2026.

Nhằm giúp hộ, cá nhân kinh doanh cập nhật kịp thời chính sách thuế, đồng thời chủ động, an tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền chính thức thông qua quy định, Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn việc kê khai, tạm nộp thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Khai, tạm nộp thuế TNCN theo tháng hoặc quý

Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế TNCN theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thực hiện khai, tạm nộp thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Số thuế TNCN tạm nộp được xác định theo phương pháp đơn giản:

Số thuế TNCN tạm nộp = Doanh thu tính thuế của tháng/quý × Thuế suất.

Trong đó, doanh thu tính thuế là doanh thu phát sinh trong kỳ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ. Thuế suất được áp dụng theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Thuế tỉnh lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Kết thúc năm tính thuế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện khai quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Kê khai, nộp thuế khi có nhiều địa điểm kinh doanh

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm, theo điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, thực hiện kê khai doanh thu, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNCN phải nộp theo từng địa điểm kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thì thực hiện kê khai doanh thu từng địa điểm kinh doanh và nộp thuế GTGT theo từng địa điểm kinh doanh; nộp thuế TNCN tại trụ sở chính.

Quyết toán thuế TNCN cuối năm

Theo điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN thực hiện nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế.

Trường hợp số thuế TNCN đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp khi quyết toán, hộ, cá nhân kinh doanh nộp bổ sung phần chênh lệch. Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, số thuế nộp bổ sung này không bị tính tiền chậm nộp.

Trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán, phần thuế nộp thừa được xử lý theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

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