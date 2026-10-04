Vietlott tìm thấy chủ nhân gần 200 tỷ đồng sau 26 kỳ quay “trắng”

(GLO)- Sau nhiều tuần liên tiếp không có người trúng Jackpot, giải độc đắc Mega 6/45 đã tìm được 1 chủ nhân với số tiền gần 200 tỷ đồng, lập kỷ lục mới của Vietlott.

Tối 4-10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 và xác định 1 khách hàng trúng giải Jackpot trị giá 199.576.277.000 đồng.

Bộ số trúng thưởng gồm: 15-20-29-37-40-45. Theo Vietlott, đây là mức Jackpot cao nhất trong lịch sử 10 năm của sản phẩm Mega 6/45.

Vietlott xác định có 1 khách hàng may mắn trúng gần 200 tỷ đồng (ảnh chụp màn hình kết quả quay số mở thưởng vé số Vietlott tối 4-10). Ảnh: Lê Thanh/TTO

Thông tin về người sở hữu tấm vé may mắn và nơi phát hành vé trúng thưởng hiện chưa được công bố.

Giải thưởng gần 200 tỷ đồng được tích lũy từ kỳ quay ngày 5-8, với mức khởi điểm 12 tỷ đồng. Sau hàng loạt kỳ quay không có người trúng Jackpot, số tiền thưởng liên tục tăng và đạt mức kỷ lục trong kỳ quay tối 4-10.

Được biết, Jackpot đã trải qua 27 kỳ quay trong chu kỳ tích lũy này trước khi tìm được người trúng. Trong giai đoạn giải thưởng vượt mốc 100 tỷ đồng, giá trị Jackpot tăng nhanh, có những kỳ được cộng thêm khoảng 20 tỷ đồng.

Đây là giải Jackpot lớn nhất kể từ khi Mega 6/45 được đưa vào thị trường hơn 10 năm trước. Kỷ lục trước đó là khoảng 159 tỷ đồng nhưng giải thưởng khi ấy có 2 người cùng trúng nên được chia đôi.

Với số tiền thưởng gần 200 tỷ đồng, người trúng Jackpot sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định, phần tiền thưởng vượt 20 triệu đồng chịu thuế suất 10%. Số thuế dự kiến gần 20 tỷ đồng, được khấu trừ trước khi người trúng nhận thưởng. Sau thuế, số tiền thực nhận ước khoảng 180 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kỳ quay tối 4-10 không chỉ ghi nhận kỷ lục về Jackpot. Có tới 153 khách hàng trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, cũng là số lượng người trúng giải nhất cao kỷ lục của kỳ quay này.

Sau khi có người trúng Jackpot, giá trị giải độc đắc của Mega 6/45 sẽ được thiết lập lại ở mức khởi điểm khoảng 12 tỷ đồng cho chu kỳ tiếp theo.

Trong khi Jackpot Mega 6/45 vừa tìm được chủ nhân, 1 giải thưởng lớn khác của Vietlott vẫn tiếp tục được tích lũy. Tại kỳ quay Power 6/55 ngày 3-10, Jackpot 1 trị giá hơn 112,7 tỷ đồng chưa có người trúng; Jackpot 2 cũng tăng lên hơn 3,7 tỷ đồng. Vietlott dự kiến tiếp tục quay số Power 6/55 vào ngày 6-10.