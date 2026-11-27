(GLO)- Sáng 27-11, Thuế tỉnh Gia Lai đã tổ chức quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” các quý I, II và III năm 2026.

Các hóa đơn tham gia chương trình được lập từ ngày 1-1 đến 30-9-2026. Trong thời gian này, hệ thống ghi nhận hơn 6,51 triệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; gần 222.000 hóa đơn đủ điều kiện đưa vào quay thưởng.

Các thành viên Hội đồng Giám sát thực hiện quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” từ quý I đến quý III/2026 trên hệ thống điện tử. Ảnh: Dũng Nhân

Qua 3 kỳ quay, 162 hóa đơn được lựa chọn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 516 triệu đồng. Mỗi kỳ có 54 giải, gồm 1 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng), 12 giải nhì ( mỗi giải 5 triệu đồng), 20 giải ba (mỗi giải 3 triệu đồng) và 21 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng).

Người trúng giải nhất quý I là bà Nguyễn Thị Kim Lanh (mã số thuế 049191016749), quý II là ông Nguyễn Văn Thích (mã số thuế 4100400792), quý III là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (mã số thuế 052178018715).

Việc lựa chọn hóa đơn được thực hiện ngẫu nhiên trên phần mềm, dưới sự giám sát của hội đồng, bảo đảm khách quan, công khai và minh bạch. Chương trình nhằm khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần bảo vệ quyền lợi người mua và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế.