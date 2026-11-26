(GLO)- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản thu bắt buộc hằng năm, gắn trực tiếp với quyền lợi và nghĩa vụ của đông đảo người dân nhưng không phải ai cũng biết và thực hiện.

Trước thực tế này, ngành Thuế tỉnh Gia Lai tập trung tư vấn và hướng dẫn người dân thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Nhiều quy định về kê khai, nộp thuế

Việc kê khai thông tin liên quan đến sử dụng đất và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng thuộc diện phải nộp thuế. Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân có tổng số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống thì được miễn 100%.

Chính sách này còn áp dụng đối với diện tích đất ở trong hạn mức tại địa bàn đặc biệt khó khăn; đất ở trong hạn mức của người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn và nhà tình nghĩa. Ngoài ra, đất của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; DN sử dụng trên 50% lao động là thương binh, bệnh binh; đất sử dụng cho mục đích giáo dục, đào tạo… cũng được miễn 100% tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Pháp luật cũng quy định rõ các trường hợp đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; thương binh hạng 3/4, 4/4, bệnh binh hạng 2/3, 3/3 và con của liệt sĩ không hưởng trợ cấp hằng tháng… được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Các trường hợp thông thường khác đều thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm với nhiều hạn mức khác nhau.

Quy định là vậy nhưng theo cơ quan thuế, không phải ai cũng quan tâm, tìm hiểu để thực hiện đúng, kịp thời. Đặc biệt là sau khi thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho, thừa kế hoặc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở…, nhiều người không thực hiện kê khai, điều chỉnh các thông tin liên quan trong thời hạn 30 ngày theo quy định mà để nhiều năm sau mới kê khai.

Thậm chí, nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất nhưng người sở hữu diện tích đất ở vẫn là chủ cũ, hoặc thông tin về vị trí, diện tích không trùng khớp với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thông báo thuế gửi về chủ cũ, hoặc phát sinh dữ liệu trùng lặp, sai lệch về diện tích, vị trí thửa đất…, ảnh hưởng đến cả cơ quan quản lý thuế và người dân.

Ngoài ra, khi sở hữu nhiều thửa đất ở tại nhiều địa bàn khác nhau hoặc có tổng diện tích vượt hạn mức đất ở theo quy định, người nộp thuế cũng không lập tờ khai tổng hợp để tính thuế theo biểu lũy tiến mà chỉ nộp riêng lẻ từng thửa.

Quan tâm hỗ trợ người nộp thuế

Được cơ quan thuế hướng dẫn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ông Trần Văn Niên (tổ dân phố 21, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi có 98 m2 đất ở và đã chuyển nhượng cho người em 41 m2. Tuy nhiên, quá trình tách thửa và sử dụng đất, em tôi lại kê khai nghĩa vụ nộp thuế toàn bộ diện tích nói trên, còn tôi thì không biết phải kê khai như thế nào và nộp thuế bao nhiêu cho đúng. Nhờ cán bộ thuế tư vấn, hướng dẫn, chúng tôi đã điều chỉnh, bổ sung hồ sơ liên quan đến diện tích đất phi nông nghiệp đang sở hữu và cách tính số thuế cần phải nộp”.

Cán bộ cơ quan thuế hướng dẫn ông Trần Văn Niên (phường Quy Nhơn) điều chỉnh, bổ sung hồ sơ liên quan đến diện tích đất phi nông nghiệp đang sở hữu. Ảnh: Tiến Sỹ

Ông Phan Công Hòa - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1 - cho biết: Đầu tháng 10-2026, đơn vị đã thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên các tổ chuyên trách hỗ trợ hướng dẫn tổ chức, DN, hộ gia đình, cá nhân ở các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, bố trí nguyên tầng 1 trụ sở trên đường Điện Biên Phủ (phường Quy Nhơn Đông) làm điểm hỗ trợ, hướng dẫn người dân. Hiện chúng tôi đã giúp người dân chuẩn hóa được 7.600 hồ sơ dữ liệu trên lĩnh vực thuế đất phi nông nghiệp.

Việc cán bộ thuế trực tiếp kiểm tra thông báo thuế, đối chiếu giấy tờ đất đai và hỗ trợ người dân điều chỉnh ngay các sai sót về thông tin chủ sử dụng hoặc diện tích chịu thuế cũng được các đội thuế khác triển khai quyết liệt. Cùng với đó, các đội thuế còn phối hợp với ngân hàng thương mại hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile liên kết tài khoản ngân hàng để tra cứu nghĩa vụ và nộp thuế trực tuyến, giúp bà con không phải đi lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - khẳng định: Toàn ngành đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến việc kê khai, điều chỉnh, lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bảo đảm nhanh, chính xác, đúng quy định.

Tại UBND phường Quy Nhơn Nam, Thuế cơ sở 1 phối hợp cùng BIDV Bình Định tổ chức hướng dẫn người dân địa phương cài đặt ứng dụng eTax Mobile có liên kết với tài khoản ngân hàng. Ảnh: Tiến Sỹ

Người nộp thuế có thể nhận thông báo thuế và đối chiếu mã số thuế, kỳ thuế, số tiền phải nộp cùng các thông tin liên quan trên ứng dụng eTax Mobile có liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Khi có vướng mắc về số thuế phải nộp, người dân có thể sử dụng chức năng “gửi phản hồi” trên ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ cơ quan thuế nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết kịp thời.