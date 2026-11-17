(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ quy định về hồ sơ, chứng từ chứng minh năng lực tài chính đối với người Việt Nam đủ điều kiện tham gia chơi casino. Thay vào đó, mức vé vào cửa dự kiến tăng lên 2,5 triệu đồng/24 giờ hoặc 50 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều về kinh doanh casino. Việc xây dựng thông tư mới nhằm bảo đảm đồng bộ với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Theo dự thảo, mức vé được đề xuất là 2,5 triệu đồng/người cho 24 giờ liên tục hoặc 50 triệu đồng/người/tháng. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định về các chứng từ, hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino, đồng thời bãi bỏ trách nhiệm của người chơi và doanh nghiệp liên quan đến việc cung cấp, kiểm tra các giấy tờ này.

Theo Bộ Tài chính, chủ trương thay đổi quy định chứng minh năng lực tài chính đã được thể chế hóa trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP. Theo hướng mới, không quy định tiêu chí đánh giá và phương thức chứng minh năng lực tài chính của người chơi, thay vào đó điều chỉnh mức vé vào cửa.

Cụ thể, mức vé được đề xuất là 2,5 triệu đồng/người cho 24 giờ liên tục hoặc 50 triệu đồng/người/tháng. So với mức hiện hành là 1 triệu đồng/24 giờ và 25 triệu đồng/tháng, mức vé mới tăng tương ứng 2,5 lần và 2 lần.

Người tham gia vẫn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định về độ tuổi, năng lực hành vi dân sự và những yêu cầu liên quan. Việc cho phép người Việt vào chơi cũng chỉ áp dụng tại các điểm kinh doanh casino được cấp phép cho đối tượng này.

Bên cạnh nội dung trên, dự thảo Thông tư còn đề xuất điều chỉnh một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh casino. Trong đó, bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải bố trí tối thiểu 60% nguồn thu từ tiền vé tham gia chơi cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế. Tuy nhiên, nguồn thu này vẫn được sử dụng cho mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh kỳ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh casino từ 6 tháng sang hàng quý; đồng thời bãi bỏ một số quy định về sổ theo dõi, thẻ điện tử kiểm soát người ra vào, hồ sơ giải ngân vốn đầu tư, kế toán và kiểm toán do các nội dung này đã được quy định trong dự thảo nghị định thay thế hoặc văn bản pháp luật liên quan.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng thông tư mới nhằm khắc phục những quy định không còn phù hợp, tránh chồng chéo và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh casino.