Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ thực hiện dự án. Ảnh: Phi Long

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1 được quy hoạch và xây dựng trên diện tích 75 ha với tổng vốn đầu tư 536 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng sẽ đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, chế biến, chế tạo và các ngành nghề ít ô nhiễm môi trường; tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các vùng lân cận, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phi Long

Chủ đầu tư cam kết huy động tối đa các nguồn lực về tài chính, nhân sự, công nghệ; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và các cơ quan chức năng triển khai thi công dự án đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ cam kết, sớm đưa Cụm công nghiệp Song An 1 vào khai thác hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Những năm qua, vai trò của các cụm công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng được khẳng định rõ nét.

Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được gần 500 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 28.000 lao động, đóng góp tích cực vào tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phi Long

Để Cụm công nghiệp Song An 1 sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, kỹ thuật; tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, gắn sản xuất với vùng nguyên liệu tại địa phương và ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ.

Đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Lãnh đạo Công ty CP SHINEC Phước Hồ đã trao kinh phí hỗ trợ cho UBND xã Cửu An để xây dựng 1 căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng giao các sở, ngành của tỉnh và UBND xã Cửu An tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động theo dõi, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai và kết nối hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước cho dự án.

UBND tỉnh Gia Lai sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai; đồng thời tin tưởng dự án Cụm công nghiệp Song An 1 sẽ được triển khai thành công, sớm hoàn thành và mang lại hiệu quả thiết thực.

Dịp này, Công ty CP SHINEC Phước Hồ đã trao kinh phí hỗ trợ cho UBND xã Cửu An để xây dựng 1 căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng.