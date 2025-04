An Khê: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1

(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Song An 1.

Theo đó, Cụm công nghiệp Song An 1 có diện tích 75 ha, nằm trên địa bàn xã Song An, thị xã An Khê. Cụm công nghiệp này tập trung thu hút các ngành công nghiệp ít gây ảnh hưởng đến môi trường, phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, trong đó ưu tiên chế biến các sản phẩm từ nông-lâm-thủy sản; sản xuất lắp ráp cơ khí, điện tử, tin học; các nhà máy có công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; vật liệu xây dựng; may mặc, giày da xuất khẩu; tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống và các ngành nghề khác phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án tại Trụ sở UBND thị xã An Khê (1356 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: M.T

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 759,890 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm: đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Hồ sơ gồm có: Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo Mẫu số 01 của Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15-8-2024 của Bộ Công thương; Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp và bản đồ xác định vị trí, ranh giới của Cụm công nghiệp; Bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp.

Cùng với đó là bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp; Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Địa điểm nhận hồ sơ tại Trụ sở UBND thị xã An Khê (1356 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) trong thời gian 15 ngày làm việc (kể từ ngày 21-4 đến hết ngày 5-5-2025).