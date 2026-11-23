(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, lốc xoáy, gió giật mạnh xảy ra, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai giải pháp bảo vệ công trình điện, phòng ngừa sự cố, bảo đảm cung ứng điện an toàn.

Phòng ngừa sự cố từ cơ sở

Mùa mưa bão tiềm ẩn nguy cơ cây xanh ngã đổ, nước xâm nhập thiết bị, trạm biến áp (TBA) ngập úng, đường dây hư hỏng do gió giật. Để chủ động ứng phó, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý.

Nhân viên Điện lực Quy Nhơn thực hiện bảo dưỡng trạm biến áp tại xã đảo Nhơn Châu, chủ động đảm bảo vận hành an toàn trước mùa mưa bão. Ảnh: Bùi Nghĩa

Tại Điện lực Quy Nhơn, việc kiểm tra, bảo dưỡng TBA được tăng cường. Ngoài các trạm do ngành điện quản lý và 79 TBA khách hàng ký hợp đồng dịch vụ thuê bao, đơn vị còn hỗ trợ kiểm tra các trạm chuyên dùng khác.

Ông Mai Văn Huỳnh - Trưởng Điện lực Quy Nhơn - cho biết: “Riêng tháng 9 và 10-2026, Điện lực Quy Nhơn đã kiểm tra, bảo dưỡng 313 TBA, trong đó có 79 TBA dịch vụ thuê bao. Việc kiểm tra tập trung vào thiết bị, hệ thống tiếp địa, nguy cơ thấm dột, ngập nước, cây xanh ảnh hưởng. Đơn vị còn hướng dẫn khách hàng khắc phục tồn tại, nâng cao an toàn vận hành”.

Với khiếm khuyết thuộc phạm vi khách hàng quản lý, Điện lực Quy Nhơn hướng dẫn xử lý theo yêu cầu kỹ thuật, khuyến cáo không tự ý sửa chữa. Khách hàng cần theo dõi TBA, giữ khu vực thông thoáng và báo ngành điện khi có tiếng kêu bất thường, mùi khét, rò rỉ dầu hoặc nước xâm nhập.

Trong khi đó, Điện lực Bồng Sơn phối hợp với chính quyền, người dân phát quang hành lang lưới điện. Đơn vị phát hiện tại tuyến 22 kV xuất tuyến 473HNH thuộc Trạm 110 kV Hoài Nhơn, đoạn cột 222 đến cột 222/27 nhánh rẽ Duy Anh, qua rừng keo ở phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Đông, nhiều cây cao, tán rộng gần hành lang, có nguy cơ ngã đổ vào đường dây. Ngày 10.11, Điện lực Bồng Sơn phối hợp UBND 2 phường và chủ rừng đốn hạ, cắt tỉa cây có nguy cơ ảnh hưởng đường dây.

Ông Trần Bảo Quốc - Trưởng Điện lực Bồng Sơn - chia sẻ: “Sự đồng thuận, hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân giúp công tác giải tỏa hành lang tuyến thuận lợi. Đây là yếu tố quan trọng để đơn vị chủ động xử lý nguy cơ, hạn chế sự cố, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn”.

Tại Điện lực Tuy Phước, công tác bảo vệ hành lang lưới điện được thực hiện qua kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngày 5-11, tại khoảng cột C97 - C98, xuất tuyến 472/QNH, đơn vị phát hiện nhà ở của ông H.V.L. lắp giàn giáo, dùng tời vận chuyển vật liệu vi phạm hành lang lưới điện. Điện lực Tuy Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu khắc phục. Chủ công trình đã tháo giàn giáo, dừng tời vật liệu và cam kết liên hệ ngành điện để được hướng dẫn an toàn trước khi thi công.

Bên cạnh thực hiện các phương án phòng ngừa, chiều 5-11, Điện lực Phù Cát phối hợp với đơn vị thi công đóng điện đường dây 22 kV và TBA chiếu sáng số 1 Cát Tiến - Diêm Vân. Công trình gồm 40 m đường dây 22 kV, TBA 75 kVA-22/0,4 kV, cấp điện cho hệ thống chiếu sáng, góp phần bảo đảm ATGT, thuận lợi cho người dân đi lại mùa mưa bão.

Nhân viên Điện lực Tuy Phước thay máy biến áp tại Trạm biến áp Lương Bình 2. Ảnh: Bùi Nghĩa

Chung tay bảo vệ công trình điện

Việc bảo dưỡng TBA, phát quang hành lang, xử lý vi phạm và đưa công trình vào vận hành giúp ngành điện chủ động phòng ngừa sự cố. Tuy nhiên, nhiều nguy cơ mất an toàn xuất phát từ cây trồng, công trình xây dựng, thiết bị thuộc phạm vi khách hàng quản lý. Vì vậy, công tác phối hợp của chính quyền, người dân, DN rất quan trọng.

PC Gia Lai khuyến cáo người dân chặt tỉa cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; kiểm tra thiết bị điện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; không tự ý tiếp cận, sửa chữa công trình điện. Khi phát hiện sự cố, người dân thông báo tổng đài 19001909 hoặc hotline 1558 để được xử lý kịp thời.

Theo ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Gia Lai, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị phải chủ động phòng ngừa; kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, xử lý khiếm khuyết, phát quang hành lang, tập trung tại khu vực nguy cơ cao.

Ông Châu nhấn mạnh, các đơn vị ngành điện cần phối hợp với chính quyền, khách hàng và người dân bảo vệ hành lang lưới điện; nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn điện, thông tin kịp thời nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị phải chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, phương án ứng phó, bảo đảm khôi phục cấp điện khi xảy ra thiên tai.

Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, PC Gia Lai tiếp tục bảo vệ hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.