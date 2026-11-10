Tín dụng chính sách lan tỏa sâu rộng, nâng cao chất lượng

(GLO)- Chủ động triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trong giai đoạn mới, hoạt động tín dụng chính sách tại Gia Lai ngày càng phát huy hiệu quả.

Nguồn vốn ưu đãi được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Sau khi hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ cấu tổ chức từ tỉnh đến cơ sở có nhiều thay đổi. Cùng với đó, một số chính sách về tín dụng CSXH cũng được Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trước tình hình này, tỉnh xác định nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc ổn định tổ chức, mở rộng quy mô hoạt động mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng CSXH, bảo đảm tính bền vững và phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong triển khai chính sách.

Với quyết tâm cao, toàn tỉnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp, đồng thời củng cố Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp. Đến nay, Ban đại diện cấp tỉnh có 12 thành viên, cấp xã có 540 thành viên, bảo đảm bộ máy được kiện toàn và duy trì hoạt động.

Cùng với củng cố tổ chức, nguồn lực dành cho tín dụng CSXH không ngừng được tăng cường. Đầu năm 2026, UBND tỉnh đã chuyển 380 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn.

Nhiều hộ dân thực hiện thủ tục vay vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Vĩnh Quang. Ảnh: T.S

Chính quyền các địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng huy động các nguồn lực xã hội, mở rộng dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đến cuối tháng 9-2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh Gia Lai đạt 18.280 tỷ đồng, tăng 1.688 tỷ đồng, tương ứng 10,2% so với đầu năm.

Không chỉ quan tâm bổ sung nguồn vốn, UBND các xã, phường còn bố trí địa điểm thuận lợi làm điểm giao dịch tín dụng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách ngay tại cơ sở.

Các địa phương cũng dành nguồn lực để các ngành chức năng, hội, đoàn thể xây dựng mô hình kinh tế, tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng trong sản xuất, kinh doanh.

Nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả

Trên cơ sở sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể kiện toàn 5.662 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh triển khai 19 chương trình tín dụng CSXH, đưa nguồn vốn ưu đãi đến từng đối tượng thụ hưởng.

Tháng 2-2026, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (khu phố Vạn Thắng, phường Hoài Nhơn Nam) vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm để mở rộng quy mô may gia công quần áo tại nhà, đồng thời tạo thêm sinh kế cho các hộ dân khác ở địa phương.

Chị Thảo chia sẻ: “Nhiều năm qua, tôi nhận vải của một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh về may gia công và bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho họ. Sau khi mua thêm 2 đầu máy, tôi đã nhận thêm hàng và hướng dẫn, chia sẻ với 7 hộ gia đình trong khu phố cùng làm. Riêng tôi, bình quân mỗi tháng thu nhập 10 triệu đồng từ việc may gia công quần áo cho doanh nghiệp”.

Nguyễn Thị Thanh Thảo (phường Hoài Nhơn Nam) đã vay vốn tín dụng chính sách mua thêm máy móc để may gia công quần áo tại nhà. Ảnh: T.S

Kết quả triển khai các chương trình tín dụng CSXH tiếp tục được thể hiện qua những con số cụ thể. Trong 9 tháng năm 2026, có 66.325 lượt khách hàng vay vốn tại Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh, với doanh số cho vay đạt 4.812 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9-2026, tổng dư nợ đạt 18.247 tỷ đồng, với 252.594 khách hàng còn dư nợ.

Đáng chú ý, bên cạnh những hộ sử dụng vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, nhiều hộ còn chủ động trả nợ trước hạn khi hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả.

Ông Võ Văn Ca (thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang) là một trường hợp điển hình. “Từ năm 2024 đến nay, tôi vay vốn 2 đợt với tổng số tiền 150 triệu đồng để đầu tư trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp. Khoản vay 50 triệu đồng đợt đầu chưa đến kỳ hạn trả nhưng nhờ đầu tư hiệu quả nên tôi đã trả hết nợ” - ông Ca cho biết.

Theo ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh, bên cạnh tổ chức bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, ngân hàng chú trọng động viên, khen thưởng kịp thời các tổ trưởng tổ TK&VV tích cực đôn đốc người vay trả nợ, vận động thành viên gửi tiền tiết kiệm và thực hiện thu lãi vay.

Ngân hàng cũng duy trì họp giao ban tại các điểm giao dịch, kiểm tra, đối chiếu kết quả cho vay và tình hình sử dụng vốn giữa sổ sách với thực tế, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng tín dụng CSXH trên địa bàn tiếp tục được nâng lên. Đến ngày 30-9-2026, nợ quá hạn là 7,07 tỷ đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, giảm 1,931 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 48/135 xã, phường và 5.419/5.662 tổ TK&VV không có nợ quá hạn.

Kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng vốn vay, đồng thời khẳng định vai trò phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể và người dân trong triển khai tín dụng CSXH, góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của nguồn vốn chính sách.