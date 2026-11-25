(GLO)- Dịp Black Friday 2026, các hãng hàng không triển khai chương trình ưu đãi vé máy bay, tạo cơ hội cho hành khách lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng đầu năm 2027 với chi phí tiết kiệm hơn. Trong đó, Vietjet tung vé Eco từ 0 đồng, giảm đến 20% giá vé Deluxe trong 3 ngày.

Nhằm kích cầu đi lại và du lịch dịp cuối năm, hưởng ứng Black Friday, nhiều chương trình khuyến mại vé máy bay được triển khai với mức giảm giá hấp dẫn, tập trung vào các hành trình nội địa và quốc tế.

Hưởng ứng Black Friday, Vietjet tung vé Eco từ 0 đồng, giảm đến 20% giá vé Deluxe trong 3 ngày. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, Vietjet triển khai chương trình khuyến mại trong 3 ngày, từ 0 giờ ngày 25-11 đến 23 giờ ngày 27-11-2026 (giờ Việt Nam). Theo đó, hành khách có cơ hội mua vé Eco với giá từ 0 đồng, chưa bao gồm thuế, phí, trên các đường bay nội địa và quốc tế hãng đang khai thác.

Chương trình áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ ngày 4-1 đến 31-5-2027, ngoại trừ một số thời điểm cao điểm, lễ, Tết theo quy định của từng đường bay.

Bên cạnh vé Eco, Vietjet còn giảm giá vé cơ bản hạng Deluxe. Hành khách bay nội địa được giảm 20% khi nhập mã FRIDAY20; đối với đường bay quốc tế, mức giảm 10% áp dụng với mã FRIDAY10. Các ưu đãi này không bao gồm thuế và phí, áp dụng cho thời gian bay từ ngày 4-1 đến 31-5-2027 theo điều kiện chương trình.

Khuyến mại được thực hiện trên website, ứng dụng Vietjet và các kênh bán vé được hãng quy định. Số lượng vé ưu đãi có hạn và chương trình có thể kết thúc sớm khi vé được bán hết.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình ưu đãi trong lịch khuyến mại tháng 11. Theo thông tin trên website hãng, ngày 25-11 có chương trình giảm 20% giá vé. Ngoài ra, lịch khuyến mại còn có các ưu đãi theo ngày dành cho khách hàng, hội viên và những dịch vụ trên chuyến bay. Hành khách cần kiểm tra điều kiện áp dụng, thời gian bay và hành trình cụ thể trước khi đặt vé.

Các chương trình giảm giá dịp Black Friday được kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch, giúp hành khách chủ động lên kế hoạch cho các chuyến đi vào đầu năm tới, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận những hành trình với mức giá phù hợp.

Vé quảng cáo từ 0 đồng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm thường áp dụng trên giá vé cơ bản, chưa bao gồm thuế, phí và một số dịch vụ bổ sung. Vì vậy, hành khách nên kiểm tra giá thanh toán cuối cùng, điều kiện đổi, hoàn vé, hành lý và thời gian bay trước khi quyết định mua, đồng thời cân nhắc lựa chọn lịch trình phù hợp để tối ưu chi phí.