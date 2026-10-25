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6 hãng hàng không được đề nghị mở mới, khai thác hiệu quả các đường bay nội địa

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NHÃ UYÊN (theo TNO, TTO, VOV)

(GLO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị 6 hãng hàng không rà soát mạng lưới đường bay nội địa, nghiên cứu khôi phục những tuyến đã tạm dừng, mở mới đường bay và tăng tần suất khai thác trên các tuyến hiện hữu.

Việc mở mới, khai thác hiệu quả các đường bay nội địa được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

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Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu 6 hãng hàng không mở mới đường bay nội địa kết nối du lịch. Ảnh: Mai Hà/TNO

Theo đó, 6 hãng hàng không được Cục Hàng không Việt Nam đề nghị gồm: Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways.

Cơ quan quản lý hàng không đề nghị các hãng đánh giá nhu cầu đi lại thực tế, rà soát những đường bay đang khai thác và các tuyến đã tạm dừng để xây dựng phương án phát triển mạng bay nội địa phù hợp.

Trong đó, việc khôi phục đường bay có tiềm năng, tăng chuyến trên các tuyến hiện hữu và nghiên cứu mở thêm đường bay mới được xác định là những giải pháp cần xem xét nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách giữa các địa phương.

Đáng chú ý, các hãng được khuyến khích nghiên cứu những đường bay thẳng kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và các địa phương có nhu cầu đi lại lớn.

Nếu được triển khai hiệu quả, những tuyến bay này có thể giúp hành khách tiết kiệm thời gian, hạn chế việc phải nối chuyến qua các cảng hàng không trung chuyển.

Đối với các địa phương, việc tăng cường kết nối hàng không còn mở ra cơ hội thu hút khách du lịch, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và giao lưu kinh tế.

Những điểm đến có tiềm năng nhưng chưa có nhiều đường bay trực tiếp cũng có thể được hưởng lợi nếu nhu cầu thị trường đủ lớn và các hãng có phương án khai thác phù hợp.

Để triển khai kế hoạch, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng phương án cụ thể, báo cáo trước ngày 10-11-2026. Nội dung cần làm rõ những đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất, lộ trình thực hiện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, đồng thời đánh giá nhu cầu thị trường và khả năng bố trí đội tàu bay.

Cục cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các hãng hàng không với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan.

Các bên cần phối hợp nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch, kết nối vận tải và triển khai các giải pháp thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Trước đó, nghiên cứu chung của ATR và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) đã xác định 149 đường bay nội địa tiềm năng có cự ly dưới 555 km, trong đó 87 đường bay chặng ngắn tại Việt Nam tuy khả thi nhưng chưa được khai thác.

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