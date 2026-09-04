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Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt trong 8 tháng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, VnExpress)

(GLO)- Trong tháng 8-2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt, tăng 19,7% so với tháng 7-2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026.

Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Theo phương tiện nhập cảnh, đường hàng không tiếp tục là phương thức chủ yếu, chiếm 83% đóng vai trò quan trọng đối với dòng khách từ các thị trường xa. Cùng với đó, khách nhập cảnh bằng đường bộ tiếp tục tăng với dòng khách từ các nước trong khu vực.

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Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, những kết quả này cho thấy sức tăng trưởng không chỉ tập trung tại các thị trường truyền thống mà đang lan tỏa sang nhiều khu vực. Các thị trường Đông Nam Á hưởng lợi từ khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và xu hướng du lịch ngắn ngày.

Đáng chú ý là sự bứt phá ngoạn mục của hai thị trường: Nga và Ấn Độ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt mốc 612.000 lượt, đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Cú hích lớn nhất cho sự bùng nổ này đến từ hệ thống đường bay thẳng ngày càng hoàn thiện. Các hãng hàng không lớn như Vietjet Air và Vietnam Airlines đã phủ sóng các đường bay kết nối trực tiếp từ New Delhi, Mumbai, Ahmedabad đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý và giảm chi phí đáng kể cho du khách.

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Nga và Ấn Độ là 2 thị trường khách đến Việt Nam tăng trưởng vượt trội. Ảnh: Phương Vi

Nhìn chung, kết quả 8 tháng đầu năm cho thấy du lịch quốc tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về quy mô và độ đa dạng thị trường. Với nền tảng gần 16 triệu lượt khách sau 8 tháng, cùng triển vọng mùa cao điểm cuối năm, ngành du lịch có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bứt phá, đưa lượng khách quốc tế tiến gần hơn tới mục tiêu 25 triệu lượt trong năm 2026.

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