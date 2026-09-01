Mở lối đón khách quốc tế

(GLO)- Không chờ khách quốc tế tự tìm đến, Gia Lai đang chủ động mở rộng thị trường bằng các chương trình khảo sát, xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp nước ngoài.

Ngành du lịch tỉnh từng bước chuyển từ quảng bá điểm đến sang tìm kiếm đối tác, phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu và có khả năng đưa khách đến thực tế.

Từ những cuộc kết nối

Một chuyến khảo sát điểm đến chỉ kéo dài vài ngày, nhưng có thể mở đầu cho một hành trình hợp tác dài hơn. Với doanh nghiệp du lịch quốc tế, việc trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa và gặp gỡ doanh nghiệp địa phương là cách thiết thực để đánh giá một điểm đến có phù hợp với khách của mình hay không. Đây cũng là hướng Gia Lai đang đẩy mạnh trong quá trình mở rộng thị trường khách quốc tế.

Cuối tháng 5-2026, đoàn doanh nghiệp du lịch Úc khảo sát nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiếp cận hệ thống tài nguyên đa dạng từ biển đảo, cảnh quan thiên nhiên đến di sản văn hóa, làng nghề và các sản phẩm đặc trưng.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở việc giới thiệu điểm đến, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp 2 bên trao đổi trực tiếp về khả năng xây dựng tour, thời gian lưu trú, phương tiện di chuyển, chất lượng dịch vụ và nhu cầu của từng nhóm khách.

Đoàn doanh nghiệp du lịch Úc tham quan Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Đ.N

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, việc để doanh nghiệp quốc tế trực tiếp trải nghiệm điểm đến giúp đối tác có đánh giá thực tế hơn về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối các điểm tham quan và nhu cầu của khách. Khi sản phẩm được nhìn nhận phù hợp, việc xây dựng chương trình tour sẽ cụ thể và khả thi hơn.

Với thị trường Úc, lợi thế của Quy Nhơn - Gia Lai được nhìn nhận ở sự kết hợp giữa biển đảo, cảnh quan, chiều sâu văn hóa, ẩm thực và sự thân thiện của người dân.

Ông Harry Trần - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney (Úc) cho rằng: Đây là những yếu tố có thể tạo sức hút với du khách Úc, nhất là khi điểm đến vẫn giữ được nét tự nhiên, chưa quá thương mại hóa du lịch.

“Thị trường Úc không chỉ đáng chú ý về số lượng mà còn ở khả năng quay lại điểm đến khi du khách đã có trải nghiệm tốt. Đây là cơ hội để Gia Lai hướng đến việc khai thác dòng khách lâu dài, thay vì chỉ thu hút khách trong một mùa du lịch” - ông Harry Trần nhận định.

Cuối tháng 7-2026, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Hanatour Vietnam (TP. Hồ Chí Minh) , FLC Quy Nhơn cùng một số đơn vị tổ chức chương trình famtrip khảo sát phát triển sản phẩm du lịch Gia Lai dành cho thị trường Hàn Quốc.

Đoàn doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc khảo sát các điểm đến ở Quy Nhơn - Gia Lai để tìm hiểu nhu cầu thị trường và xây dựng sản phẩm phù hợp. Ảnh: Đ.N

Từ trải nghiệm thực tế, những cuộc gặp giữa doanh nghiệp 2 bên giúp việc trao đổi về chương trình tour, thời gian lưu trú và chi phí dịch vụ cụ thể hơn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc khu du lịch Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông) - cho biết: “Sau chuyến khảo sát của doanh nghiệp Hàn Quốc đến Kỳ Co, đơn vị có thêm cơ hội trao đổi trực tiếp về nhu cầu của du khách và khả năng xây dựng chương trình tour”.

Đích đến của những chuyến famtrip, vì thế, không chỉ là thêm một đối tác trong danh sách liên hệ, mà là biến kết nối thành sản phẩm, sản phẩm thành tour và tour thành dòng khách.

Để khách đến rồi còn muốn quay lại

Gia Lai có lợi thế về biển đảo, cao nguyên, di sản văn hóa, làng nghề, ẩm thực, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá khoa học... Tuy nhiên, để tài nguyên trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, điều quan trọng là hiểu được nhu cầu của từng nhóm khách và thiết kế sản phẩm phù hợp.

Ông Park Yoonhwan - Trưởng nhóm khảo sát của Công ty TNHH Hanatour Vietnam - đánh giá, Quy Nhơn nói riêng, Gia Lai nói chung có cảnh quan đẹp, chi phí du lịch hợp lý, người dân thân thiện, phù hợp để thu hút khách Hàn Quốc.

Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm. Bên cạnh sản phẩm biển vào mùa hè và golf, cần phát triển thêm các loại hình giải trí, nghỉ dưỡng có thể khai thác quanh năm nhằm kéo dài thời gian lưu trú.

Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế.

- ﻿Trong ảnh: Khu vực biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Đ.N

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Gia Lai - cho rằng: Gia Lai có cơ hội tiếp cận các thị trường Đông Bắc Á, Ấn Độ, Úc và châu Âu; đặc biệt là nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và những điểm đến mới thay vì chỉ đi theo các tuyến truyền thống.

“Vietravel có khả năng thu hút, tổ chức và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đồng thời thiết kế tour phù hợp với đặc điểm của từng thị trường khách, thay vì chỉ bán những tour có sẵn.

Vietravel có thể trở thành cầu nối đưa những tài nguyên của Gia Lai thành sản phẩm phù hợp và có khả năng bán trên thị trường quốc tế” - bà Sen cho biết.

Trong khi đó, bà Zlatiya Savic - đại diện một doanh nghiệp du lịch Úc chuyên về y tế và sức khỏe - đánh giá Quy Nhơn - Gia Lai có cảnh quan đẹp, không khí trong lành, ẩm thực phong phú nhưng còn thiếu sản phẩm chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng - một phân khúc có tiềm năng với khách quốc tế.

Những nhận xét từ các doanh nghiệp du lịch cũng gợi mở hướng đi cho Gia Lai: Không chỉ bán những gì mình có, mà cần phát triển những gì thị trường cần. Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, xúc tiến chỉ thực sự hiệu quả khi tạo được sản phẩm và dòng khách cụ thể.

Du khách nước ngoài tham quan di tích tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Đ.N

“Gia Lai không chỉ hướng đến tăng khách quốc tế, mà còn muốn mở rộng liên kết, nâng chất lượng dịch vụ và xây dựng những sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Khi doanh nghiệp quốc tế tìm thấy sản phẩm phù hợp và du khách có trải nghiệm tốt, đó sẽ là nền tảng để Gia Lai giữ chân khách và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế” - bà Chung cho biết.

Lợi thế của Gia Lai còn nằm ở khả năng hình thành tuyến du lịch liên hoàn kết nối “đại ngàn chạm biển xanh”. Cùng với Úc và Hàn Quốc, Gia Lai tiếp tục mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế khác thông qua hội chợ, giao thương, gặp gỡ doanh nghiệp và các chương trình khảo sát điểm đến.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc tạo ra những sản phẩm mới, khác biệt và có khả năng trải nghiệm sẽ quyết định sức hút của điểm đến.