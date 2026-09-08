Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026

(GLO)- Tối 8-9, tại sân vận động Quy Nhơn, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Thể thao Gia Lai - Khát vọng phát triển”.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Về phía Trung ương có Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Khát vọng từ ngọn lửa Đại hội

Trong không khí trang trọng của lễ khai mạc, màn diễu hành biểu dương lực lượng mở đầu chương trình với sự tham gia của các khối nghi lễ, 31 đoàn vận động viên (VĐV) và khối trọng tài.

Khối rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Thụy

Khối hồng kỳ. Ảnh: Đức Thụy

Lần lượt tiến vào sân là đội hình cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, khối rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối hồng kỳ, các đoàn VĐV và trọng tài, tạo nên hình ảnh sinh động về lực lượng tham gia ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Đoàn diễu hành của lực lượng Công an tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Với không khí sôi nổi ấy, phần nghi lễ được tiếp nối bằng nghi thức rước và thắp đuốc Đại hội. Ngọn lửa được rước từ Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt; qua đó gửi gắm ý nghĩa về sự tiếp nối truyền thống, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các thế hệ tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thắp sáng đài lửa Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026. Ảnh: Đức Thụy

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Đây là dịp để các VĐV tranh tài, thể hiện sức sống của phong trào TDTT, tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe; ghi dấu sự nỗ lực, kỷ luật và quyết tâm của các VĐV.

Quan trọng hơn, qua đây có thể thấy được tinh thần của một Gia Lai đoàn kết, đồng lòng và cùng nhau hướng về phía trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khát vọng phát triển của Gia Lai phải được xây dựng từ một cộng đồng khỏe mạnh, năng động, tự tin và giàu ý chí vươn lên.

Trong giai đoạn phát triển mới, thể thao cần tiếp tục phát huy vai trò, trở thành nguồn năng lượng tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện và tạo động lực cho cộng đồng.

Mỗi địa phương cần có thêm những không gian, mô hình thể thao hiệu quả; các tài năng thể thao được phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng; mỗi VĐV mang trong mình khát vọng lớn hơn, không ngừng chinh phục những mục tiêu mới.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng: "Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ trở thành ngày hội của nhân dân, sức khỏe, ý chí và khát vọng phát triển.

Đây cũng là dịp để phát huy những giá trị tốt đẹp làm nên bản sắc và sức mạnh của quê hương: Đó là tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên và truyền thống thượng võ - hào khí Tây Sơn”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026. Ảnh: Đức Thụy

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026. Ảnh: Đức Thụy

Khát vọng phát triển hòa cùng sắc màu nghệ thuật

Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật mở ra một không gian đa màu sắc, với nhiều tiết mục như trống hội, hát múa “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định, múa dân vũ “Rực sáng chiến thắng” và liên khúc “Trái tim thể thao - Thể thao Việt Nam”.

Biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: Đức Thụy

Các tiết mục có sự tham gia của nhiều võ sinh, võ sư, VĐV, diễn viên, nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Biểu diễn võ thuật. Ảnh: Đức Thụy

Tạo hình 5 vòng tròn Olympic thể hiện sự đoàn kết và tinh thần “Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”. Ảnh: Nguyễn Dũng

Sự góp mặt của nhiều lực lượng đã đưa tinh thần ngày hội thể thao đến gần hơn với đời sống, trở thành không gian kết nối của cộng đồng. Mỗi lực lượng mang đến một sắc màu riêng, cùng tạo nên chương trình giàu sức sống; qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, sức trẻ và khát vọng vươn lên, tạo nên dấu ấn riêng của Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Qua từng tiết mục, hình ảnh Gia Lai hiện lên trẻ trung, khỏe khoắn và giàu sức sống. Những giá trị văn hóa được đặt trong không gian của một ngày hội thể thao, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa truyền thống và tinh thần vươn lên của thế hệ hôm nay.

Đông đảo khán giả xem chương trình. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại hội TDTT nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để các địa phương, đơn vị giao lưu, tranh tài, qua đó đánh giá phong trào TDTT, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị.

Đại hội cũng nhằm hướng đến xây dựng nền TDTT tỉnh nhà phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân.