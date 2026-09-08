Khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hướng tới khôi phục lòng tin

(GLO)- Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 khai mạc ngày 8-9 (giờ địa phương, rạng sáng 9-9 theo giờ Việt Nam) tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), với trọng tâm thúc đẩy hợp tác đa phương và khôi phục lòng tin.

Khóa họp 81 do ông Khalilur Rahman, Ngoại trưởng Bangladesh, giữ cương vị Chủ tịch, chủ trì.

Trước đó, ngày 2-6, ông Rahman được bầu trong cuộc bỏ phiếu kín với 99 phiếu ủng hộ, vượt qua nhà ngoại giao Cộng hòa Cyprus Andreas Kakouris, người nhận được 91 phiếu.

Theo cơ chế luân phiên khu vực, cương vị Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 81 thuộc Nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 4-9-2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Theo LHQ, khóa họp 81 kéo dài từ ngày 8-9-2026 đến ngày 7-9-2027. Chủ đề của khóa họp là “Khôi phục lòng tin, quản lý quá trình chuyển đổi: Một LHQ phục vụ tất cả mọi người”.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khalilur Rahman xác định, khôi phục lòng tin, xây dựng đồng thuận và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia là những định hướng quan trọng trong nhiệm kỳ.

Chương trình nghị sự của khóa họp cũng tập trung vào các vấn đề lớn như hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quyền con người, quản trị các công nghệ mới và cải tổ LHQ.

ĐHĐ LHQ gồm 193 quốc gia thành viên, là cơ quan đại diện rộng rãi nhất của LHQ và diễn đàn trung tâm để các nước thảo luận các vấn đề quốc tế. Mỗi quốc gia thành viên có một phiếu biểu quyết.

Sau lễ khai mạc khóa họp, LHQ sẽ tổ chức nhiều sự kiện cấp cao trong tháng 9. Theo lịch trình chính thức, sự kiện về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) diễn ra ngày 18-9; tiếp đó là các cuộc họp cấp cao về quyền phát triển, hành động khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng và phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó đại dịch.

Phiên thảo luận chung cấp cao của ĐHĐ LHQ khóa 81 dự kiến diễn ra từ ngày 22-26/9 và ngày 28-9. Đây là dịp lãnh đạo và đại diện cấp cao các quốc gia thành viên trình bày quan điểm về những vấn đề quốc tế và các ưu tiên của từng nước.

Một trong những nội dung được quan tâm trong khóa họp 81 là việc nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ và củng cố chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khalilur Rahman cũng xác định, quản trị các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, là một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ.

Khóa họp 81 diễn ra trong năm LHQ bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, trong đó có quá trình lựa chọn người kế nhiệm Tổng Thư ký António Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31-12-2026.

Với sự tham gia của 193 quốc gia thành viên, ĐHĐ LHQ khóa 81 được kỳ vọng tiếp tục là diễn đàn để các nước thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm đồng thuận và tăng cường hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.