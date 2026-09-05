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Thế giới

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN/VietnamPlus, UNESCO)

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Theo chương trình nghị sự chính thức của Liên hợp quốc, Nghị quyết mang số hiệu A/80/L.102, được Đại hội đồng xem xét tại phiên họp toàn thể thứ 114 ngày 4-9, trong khuôn khổ nội dung về văn hóa và phát triển bền vững.

Nghị quyết xác định giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ để cộng đồng quốc tế tăng cường hành động và lồng ghép văn hóa sâu rộng hơn vào các chính sách phát triển.

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Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

UNESCO được xác định là cơ quan đầu mối triển khai, phối hợp với các quốc gia thành viên xây dựng các hoạt động, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể.

Trước đó, ngày 8-11-2025, tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO ở Samarkand, Uzbekistan, các nước thành viên đã đồng thuận thông qua dự thảo nghị quyết do Việt Nam đề xuất cùng các đồng tác giả, với sự ủng hộ của 71 nước.

Dự thảo nghị quyết của UNESCO đề nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”, ưu tiên giai đoạn 2027-2036.

Sau khi được UNESCO thông qua, Việt Nam cùng nhóm nòng cốt tiếp tục thúc đẩy sáng kiến tại Liên hợp quốc. Đến khi được đưa ra Đại hội đồng, nghị quyết đã nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Một nội dung trọng tâm của nghị quyết là nhìn nhận văn hóa như một thành tố của phát triển bền vững.

Nghị quyết xác định, văn hóa là thành tố thiết yếu của phát triển con người, là nguồn của bản sắc, đổi mới và sáng tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy gắn kết và hòa nhập xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững và sự tham gia của người dân vào tiến trình phát triển.

Nghị quyết cũng đề cập vai trò của văn hóa trong tạo thu nhập, việc làm bền vững và phát triển các ngành văn hóa, sáng tạo. Giá trị của di sản văn hóa được đặt cùng với các lĩnh vực liên quan đến giáo dục, y tế, bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, công nghệ và môi trường.

Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng tái khẳng định yêu cầu lồng ghép văn hóa vào các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, cùng với việc bảo đảm đầu tư công phù hợp cho bảo vệ và phát huy văn hóa.

Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany cảm ơn Việt Nam và các nước đồng bảo trợ, đồng thời khẳng định UNESCO sẵn sàng dẫn dắt việc triển khai sáng kiến.

Với việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết, giai đoạn 2027-2036 sẽ trở thành Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.

Theo nghị quyết, UNESCO giữ vai trò đầu mối triển khai và phối hợp với các quốc gia thành viên trong xây dựng chương trình, hoạt động và kế hoạch hành động.

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