Tin thế giới tối 29-9: Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq sau hơn hai thập kỷ

(GLO)- Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq sau hơn hai thập kỷ, Ukraine tuyên bố giành lại 176 km² tại Donetsk, trong khi Ba Lan chuẩn bị rút ngắn quy trình khai hỏa với các mục tiêu trên không từ hướng Nga là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq sau hơn hai thập kỷ

Ngoại trưởng Iraq Fawad Hussein ngày 28-9 cho biết toàn bộ lực lượng Mỹ đã rời khỏi Iraq, hoàn tất quá trình rút quân theo thỏa thuận Baghdad và Washington đạt được năm 2024.

Xe quân sự Mỹ tập kết tại căn cứ không quân Erbil tháng 3-2025. Ảnh US Army

Quá trình này kết thúc trước thời hạn 30-9, mốc được hai bên xác định là ngày chấm dứt sứ mệnh của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq. Một quan chức chính phủ Iraq cũng xác nhận các lực lượng tác chiến và hậu cần Mỹ đã rời nước này. Phía Mỹ chưa thông báo chính thức về việc hoàn tất rút quân.

Việc Mỹ rời Iraq được các nhóm thân Iran tại nước này xem là thắng lợi. Tuy nhiên, một số quan chức và chuyên gia Iraq lo ngại khoảng trống an ninh có thể làm gia tăng ảnh hưởng của các nhóm vũ trang thân Iran.

Lực lượng an ninh Iraq và Kurdistan cũng cảnh báo IS có thể lợi dụng giai đoạn chuyển tiếp để tái hoạt động. Đại tá Khalid al-Bayati, quan chức an ninh cấp cao tại Kirkuk, cho rằng IS muốn chứng minh khả năng tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong lớn.

Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, rút lực lượng chiến đấu cuối năm 2011 và trở lại năm 2014 theo đề nghị của chính phủ Iraq để hỗ trợ chống IS. Những năm gần đây, Mỹ duy trì khoảng 2.500 quân nhân tại Iraq.

Theo kế hoạch mới, lực lượng an ninh Iraq, trong đó có dân quân người Kurd, sẽ đảm nhận vai trò chủ lực trong chống khủng bố. Quan hệ Mỹ-Iraq chuyển sang hợp tác song phương về cố vấn, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo.

Ukraine tuyên bố bắt hơn 250 lính Nga ở Donetsk

Tướng Andrii Biletsky, tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine, ngày 28-9 tuyên bố lực lượng nước này đã tái kiểm soát Karpivka, Novomykhailivka, Ridkodub, Katerynivka và Nove trong giai đoạn ba của chiến dịch Vivaldi gần Lyman, tỉnh Donetsk.

Các quân nhân được cho là tù binh Nga trong video do Quân đoàn 3 Ukraine đăng hôm 28-9. Ảnh nguồn VnExpress

Theo ông Biletsky, Ukraine đã giành lại thêm 51 km², nâng tổng diện tích tái kiểm soát kể từ khi bắt đầu chiến dịch lên 176 km². Ông cũng tuyên bố lực lượng Nga chịu tổn thất hơn 2.000 binh sĩ và Ukraine bắt hơn 250 tù binh Nga.

Hình ảnh do Quân đoàn 3 Ukraine công bố cho thấy nhiều quân nhân được cho là tù binh Nga. AMK Mapping, tài khoản X theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở, ước tính có khoảng 90 người xuất hiện trong các hình ảnh được cung cấp.

Tướng Biletsky cho biết Ukraine sử dụng nhiều hoạt động nghi binh, khiến Nga tập trung lực lượng dự bị về khu vực Shandryholove - Zelena Dolyna, qua đó tạo điều kiện để Ukraine tập trung nguồn lực vào hướng Nove.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo Viện Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Lục quân West Point của Mỹ, Quân đoàn 3 Ukraine phát động chiến dịch Vivaldi hồi tháng 5 nhằm ngăn lực lượng Nga tiến về Lyman, thành phố có vị trí chiến lược về giao thông và hậu cần tại Donetsk.

Ba Lan chuẩn bị nới quy trình khai hỏa với UAV, tên lửa từ hướng Nga

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk ngày 28-9 cho biết Warsaw sẽ thay đổi quy trình xử lý máy bay quân sự và trực thăng đối với các vật thể xâm nhập từ phía Nga.

Chiến đấu cơ của Ba Lan. Ảnh ZUMA Press

Theo kế hoạch, phi công hoặc chỉ huy tác chiến có thể đưa ra quyết định khai hỏa dựa trên dữ liệu radar mà không phải tiếp cận để nhận dạng mục tiêu bằng mắt thường. Ba Lan cho rằng thay đổi này sẽ rút ngắn thời gian phản ứng trước UAV và tên lửa bay vào lãnh thổ.

Động thái được đưa ra sau một số vụ xâm nhập đường không. Ngày 23-9, một trực thăng Mi-8 của Nga từ khu vực Kaliningrad đã bay vào không phận Ba Lan khoảng 300 m và ở trong lãnh thổ nước này 42 giây. Ba Lan đã điều máy bay chiến đấu ứng phó.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho rằng vụ việc cho thấy Nga tiếp tục thăm dò khả năng sẵn sàng của hệ thống phòng không nước này.

Máy bay rơi khỏi tàu sân bay Mỹ, 4 thủy thủ bị thương

Hải quân Mỹ ngày 29-9 cho biết 4 thủy thủ trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower bị thương trong quá trình trục vớt một máy bay gặp sự cố ngoài khơi bang Virginia.

Máy bay huấn luyện T-45C Goshawk trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngày 31-8-2026. Ảnh: Hải Quân Mỹ

Vụ việc xảy ra tối 28-9, liên quan một máy bay 2 chỗ ngồi thuộc Không đoàn tàu sân bay số 3. Hai phi công đã nhảy dù và được đưa về tàu an toàn.

Trong quá trình trục vớt máy bay, sự cố khiến 4 thủy thủ bị thương. Một người được chuyển tới bệnh viện ở khu vực Norfolk để điều trị nhưng chấn thương không đe dọa tính mạng.

Theo USNI News, tai nạn xảy ra khi tàu Eisenhower đang chạy thử sau đợt sửa chữa hoàn tất hồi tháng 7.