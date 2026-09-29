Kho khí EU mới đạt 70%, áp lực tăng trước mùa Đông

(GLO)- Các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) hiện mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, trong bối cảnh châu Âu chuẩn bị bước vào mùa Đông và thị trường khí đốt toàn cầu tiếp tục chịu sức ép.

Theo số liệu của Hiệp hội hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) 25-9, mức dự trữ khoảng 70% đang thấp hơn đáng kể so với năm trước.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU chưa đối mặt nguy cơ tức thời đối với an ninh nguồn cung và hệ thống hiện có khả năng chống chịu tốt hơn so với cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2021-2022, nhờ nguồn cung được đa dạng hóa, năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng và nhu cầu khí giảm.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại làng Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Theo quy định hiện hành, EU duy trì mục tiêu đưa các kho khí lên 90%, nhưng cho phép các nước hoàn thành trong khoảng từ ngày 1-10 đến 1-12, đồng thời có cơ chế linh hoạt khi điều kiện thị trường bất lợi.

EC cũng đánh giá mức 80% có thể đủ để bảo đảm nguồn cung cho mùa Đông 2026-2027 trong điều kiện hiện nay.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, khoảng 80% nhu cầu khí đốt của EU phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, khiến thị trường châu Âu dễ chịu tác động khi nguồn cung LNG toàn cầu bị gián đoạn hoặc các nước châu Á tăng mua.

Hiện, EU kêu gọi các nước thành viên tiếp tục duy trì việc bổ sung dự trữ và giảm nhu cầu khí đốt, điện khi cần thiết.

Các biện pháp được EC đề cập gồm giảm tiêu thụ điện vào giờ cao điểm, hạn chế nhiệt độ tại các tòa nhà công cộng, giảm sưởi ấm ngoài trời và tắt những hệ thống chiếu sáng công cộng không thiết yếu.

EC nhấn mạnh, trước mắt đây là những biện pháp tự nguyện, nhưng sẽ tính đến các công cụ mạnh hơn nếu tình hình nguồn cung xấu đi.

Tại Đức, một trong những thị trường khí đốt lớn nhất châu Âu, các kho dự trữ hiện chỉ đạt khoảng 57%, thấp hơn mức trung bình của EU.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà nhập khẩu khí VNG cho rằng nguồn cung của Đức hiện đa dạng và có khả năng đáp ứng nhu cầu, ngay cả trong trường hợp mùa Đông lạnh. Dù vậy, một đợt thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, sự cố hạ tầng hoặc thời tiết lạnh kéo dài vẫn có thể đẩy giá khí tăng mạnh.