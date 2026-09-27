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Thế giới

Nam Phi truy tìm hung thủ sau hai vụ xả súng khiến 27 người thiệt mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, TTO, Reuters)

(GLO)- Cảnh sát Nam Phi đang truy tìm các đối tượng liên quan hai vụ xả súng xảy ra cách nhau vài giờ tại các khu vực gần Johannesburg và Cape Town, khiến 27 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Vụ đầu tiên xảy ra khoảng 21 giờ 30 ngày 26-9 tại một quán rượu ở Wedela, cách Johannesburg khoảng 80 km về phía Tây.

Cảnh sát cho biết, 8 đối tượng có vũ trang đã nổ súng vào những người bên ngoài quán trước khi tiếp tục xả súng bên trong.

Tổng cộng 17 người thiệt mạng, gồm 13 nam và 4 nữ, trong khi 15 người bị thương.

Các đối tượng được cho là sử dụng súng trường AK-47 và súng ngắn, sau đó lấy điện thoại của một số nạn nhân và rời hiện trường trên 2 phương tiện.

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Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại KwaMakhutha, tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, ngày 23-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh sát chưa xác định được động cơ và chưa bắt giữ nghi phạm. Một hướng điều tra tập trung vào khả năng vụ việc liên quan tranh chấp địa bàn giữa các nhóm khai thác vàng trái phép.

Khoảng 4 giờ sau, vào rạng sáng 27-9, một vụ xả súng khác xảy ra tại một cơ sở kinh doanh thịt nướng ở Lwandle, ngoại ô Cape Town.

Các đối tượng xả súng vào những người có mặt tại đây, khiến 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Cảnh sát đang điều tra khả năng vụ tấn công liên quan cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Hai vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại một bữa tiệc ở KwaMakhutha, gần Durban, khiến 11 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công liên tiếp xảy ra trong bối cảnh Nam Phi vẫn đối mặt tình trạng tội phạm có tổ chức, băng nhóm và sử dụng súng trái phép.

Tổng thống Cyril Ramaphosa trước đó cho biết, tội phạm có tổ chức là một trong những mối đe dọa lớn đối với đất nước và đã triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát tại một số khu vực có tình hình tội phạm nghiêm trọng.

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