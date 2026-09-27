Tin thế giới tối 27-9: Mỹ cảnh báo hơn 50 nước về giao thương với Iran

(GLO)- Mỹ gia tăng sức ép với các đối tác của Iran; Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei từng suýt thiệt mạng trong các cuộc tấn công; hai vụ xả súng liên tiếp ở Nam Phi khiến 27 người chết; Ukraine công bố sáng kiến “đội quân robot” là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Mỹ cảnh báo hơn 50 nước về giao thương với Iran

Bộ Tài chính Mỹ được cho là đang gia tăng sức ép với các đối tác thương mại của Iran, cảnh báo họ có thể phải lựa chọn giữa giao thương với Mỹ hoặc Tehran.

Quan hệ giữa Iran và các nước Trung Đông bị suy yếu do sức ép của Mỹ. Ảnh: PeaceRep

Theo Wall Street Journal ngày 25-9, quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ Jonathan Burke đã tới hơn 50 quốc gia ở Trung Đông và châu Âu để cảnh báo về nguy cơ bị Mỹ trừng phạt nếu tiếp tục làm ăn với Iran.

Ông Burke cho biết Washington đang nhận thấy “sự khẩn trương mới” từ các đối tác. Oman là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du, trong bối cảnh nước này thường đóng vai trò trung gian giữa Iran và phương Tây.

Từ tháng 8, Mỹ triển khai chiến dịch “Cô lập kinh tế” nhằm gia tăng sức ép lên Tehran. Một số nước trong khu vực, trong đó có Iraq, đã dừng các chuyến bay của Iran sau khi Washington cảnh báo có thể trừng phạt những sân bay phục vụ các hãng hàng không Iran.

Trong khi các chuyến bay giữa Iran với Trung Quốc và Nga vẫn được duy trì, doanh nghiệp và đại lý có liên quan tới Iran tại hai nước này vẫn đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Lãnh tụ Tối cao Iran từng hai lần suýt chết trong xung đột

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei từng được đưa tới một bệnh viện ở Tehran sau khi bị thương trong cuộc không kích mở màn chiến dịch của Mỹ và Israel ngày 28-2. Tuy nhiên, bệnh viện này sau đó bị tấn công.

Ông Mojtaba Khamenei tại một sự kiện ở Tehran, Iran tháng 10-2024. Ảnh: AFP

Theo Mohsen Heydari, thành viên Hội đồng Chuyên gia Iran, ba bệnh viện tại Tehran đã bị tấn công sau khi ông Mojtaba được đưa đi điều trị. Tại bệnh viện thứ ba, ông được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Hội đồng Chuyên gia Iran sau đó đã lựa chọn ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới vào ngày 8-3. Theo ông Heydari, Mojtaba nhận được 50 trong tổng số 59 phiếu, trong khi đại giáo chủ Alireza Arafi nhận 8 phiếu và có một phiếu trắng.

Ông Heydari cho biết bản thân là người đầu tiên đề xuất tên Mojtaba, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo Iran không lựa chọn con trai của cố lãnh đạo Ali Khamenei.

Trụ sở Ban thư ký Hội đồng Chuyên gia tại thành phố Qom cũng bị tấn công, khiến 8 người thiệt mạng và nhiều tài liệu liên quan đến quá trình lựa chọn Lãnh tụ Tối cao bị thiêu rụi.

Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuần này khẳng định sức khỏe của ông vẫn hoàn toàn bình thường.

Hai vụ xả súng liên tiếp ở Nam Phi, 27 người chết

Hai vụ xả súng liên tiếp tại Nam Phi khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Tối 26-7, tám nghi phạm mang súng trường tấn công tiến vào một quán bar ở Wedela, phía tây Johannesburg, nổ súng khiến 17 người chết, gồm 13 nam và 4 nữ; 15 người khác bị thương.

Cảnh sát Nam Phi tại hiện trường một vụ xả súng ở thành phố Durban ngày 23-9. Ảnh: AP

Theo cảnh sát, nhóm tay súng được cho là đã lục soát một số khách hàng, lấy điện thoại di động, phóng hỏa hai phương tiện rồi rời khỏi hiện trường bằng hai ôtô. Động cơ vụ tấn công chưa được xác định.

Rạng sáng nay, một vụ xả súng khác xảy ra tại một tụ điểm giải trí ở Lwandle, ngoại ô Cape Town, khiến ít nhất 10 người chết và 11 người bị thương.

Nam Phi, quốc gia có hơn 62 triệu dân, đang đối mặt với tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng cao. Các vụ xả súng thường được cho là liên quan đến cạnh tranh giữa các băng nhóm hoặc các cơ sở kinh doanh tự phát.

Ukraine công bố sáng kiến “đội quân robot”

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov công bố sáng kiến công nghệ quốc phòng mang tên “đội quân robot”, hướng tới phát triển các hệ thống robot có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ trên chiến trường.

Ukraine công bố sáng kiến “đội quân robot”. Ảnh nguồn Suckhoedoisong.vn

Theo Kyiv Independent, ông Fedorov công bố sáng kiến tại hội nghị công nghệ IT Arena ở Lviv ngày 26-9. Dự án được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ chương trình “Đội quân máy bay không người lái” mà ông khởi động năm 2022 khi còn là Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine.

Ông Fedorov cho biết “đội quân robot” sẽ không phải một công ty đơn lẻ mà là một hệ sinh thái, tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ quốc phòng, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm cùng quân đội và nhanh chóng mở rộng những công nghệ chứng minh được hiệu quả trên chiến trường.

Sáng kiến đặc biệt chú trọng robot hình người, với mục tiêu thay thế bộ binh trong một số nhiệm vụ tại chiến hào. Theo nội dung được trình bày tại IT Arena, mục tiêu đặt ra là trong vòng 6 tháng, robot hình người đầu tiên có thể tiêu diệt một binh sĩ đối phương; trong vòng 12 tháng thực hiện một cuộc tấn công thành công vào vị trí quân địch mà không có bộ binh tham gia.

Thông báo về sáng kiến được đăng kèm một video do AI tạo ra, mô tả nhiều loại robot tham chiến tại chiến hào và trên chiến trường.