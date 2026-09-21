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Thế giới

Mỹ trục xuất hơn 25.000 người đến nước thứ ba qua các thỏa thuận bí mật

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Washington Post, AFP)

(GLO)- Hơn 25.000 người đã bị Mỹ đưa tới các quốc gia không phải quê hương của họ, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, trong khuôn khổ các thỏa thuận bí mật với chính quyền Mỹ.

Theo cuộc điều tra do các cơ quan truyền thông quốc tế thực hiện, tính đến ngày 31-8-2026, ít nhất 25.000 người đã được đưa tới các nước thứ ba, trong đó khoảng 20.000 người được đưa tới Mexico, trong khi hơn 5.000 người còn lại được chuyển tới 27 quốc gia khác ở Mỹ Latinh, châu Phi và khu vực Thái Bình Dương.

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Ảnh minh họa: Anadolu

Mạng lưới bí mật này được hình thành từ năm 2025, khi chính quyền Tổng thống Trump tìm cách đưa những người bị trục xuất nhưng không thể trở về nước họ tới một quốc gia khác.

Các thỏa thuận có những quy định khác nhau về số lượng người được tiếp nhận, quốc tịch và tiền án của những người bị trục xuất.

Theo hồ sơ nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ, tính đến cuối tháng 6-2026, chính quyền đã cam kết hoặc phê duyệt ít nhất 410 triệu USD để hỗ trợ các thỏa thuận với 31 quốc gia, trong đó khoảng 81 triệu USD được dành để thanh toán trực tiếp cho hơn 13 chính phủ, phần còn lại được phân bổ cho các tổ chức quốc tế.

Chính sách này đang vấp phải các thách thức pháp lý tại Mỹ. Ngày 18-9, tòa phúc thẩm liên bang khu vực 1 tại Boston đã bác một phần phán quyết liên quan, yêu cầu chính quyền phải ưu tiên đưa người bị trục xuất tới những quốc gia mà họ có mối liên hệ trước khi chuyển tới nước thứ ba.

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