Mỹ chuẩn bị cung cấp 40.000 quả bom hạng nặng cho Israel

(GLO)- Theo các nguồn tin từ quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị gói vũ khí trị giá khoảng 2,8 tỷ USD dành cho Israel, trong đó có 40.000 quả bom nặng 2.000 pound (khoảng 907 kg).

Theo đó, gói vũ khí gồm 20.000 quả bom MK-84 và 20.000 quả BLU-117. Ngoài ra, còn có 20.000 đầu đạn xuyên phá I-2000.

Phần lớn kinh phí của thương vụ này dự kiến được thực hiện thông qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ, trong đó Israel sử dụng nguồn tài chính do Washington cung cấp để mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden từng tạm dừng lô bom 2.000 pound dành cho Israel vào năm 2024, do lo ngại loại vũ khí này có thể gây thương vong lớn nếu được sử dụng tại các khu vực đông dân cư ở Dải Gaza. Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, Tổng thống Trump đã nối lại việc chuyển giao số bom này.

Hiện chưa rõ thời điểm hoàn tất và chuyển giao số vũ khí trong gói đề xuất trị giá 2,8 tỷ USD.

Đây cũng là bước mới trong một loạt thương vụ vũ khí mà chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Israel. Tháng 2-2025, Washington đã phê duyệt một thương vụ trị giá khoảng 2 tỷ USD, trong đó có hơn 35.000 quả bom MK-84 và BLU-117.

Các loại bom 2.000 pound đã được Israel sử dụng tại Dải Gaza và Liban. Việc sử dụng những loại vũ khí có sức công phá lớn này tại các khu vực đông dân cư ở Gaza từng gây quan ngại về nguy cơ thương vong đối với dân thường.

Cuộc xung đột tại Gaza bùng phát sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào miền Nam Israel ngày 7-10-2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Theo cơ quan y tế tại Gaza, hơn 73.000 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel kể từ đó.