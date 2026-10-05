Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Lào có thủ tướng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X ngày 5/10, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

646b68da7f6a6b51fdee86511642232b.jpg
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Trung Hoa Nhật báo

Việc bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith đã được tất cả 158 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ ủng hộ 100%.

Cũng tại cuộc họp, Quốc hội Lào khóa X đã bầu ông Sonexay Siphandone - cựu Thủ tướng - làm Chủ tịch Quốc hội Lào kế nhiệm ông Xaysomphone Phomvihane, người đã qua đời vào tháng 8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ông Sonexay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho chức vụ này, bao gồm kinh nghiệm lãnh đạo, kiến thức về hệ thống chính trị, pháp luật, kinh tế và hành chính, cũng như kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và giám sát việc thực thi pháp luật của Nhà nước và các quyết định quan trọng của quốc gia.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Thế giới

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Thế giới

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Thế giới

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

Thế giới

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null