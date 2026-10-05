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Thế giới

Houthi gây sức ép lên Taiz, Yemen mở chiến dịch giành lại lãnh thổ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, VnE, Reuters)

(GLO)- Ngày 4-10, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận công bố chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát, trong bối cảnh lực lượng này tiến sát tuyến đường nối thành phố Taiz với Aden.

Các nguồn tin cảnh sát và quân đội Yemen cho biết Houthi đã chiếm khu vực al-Safiya và cắt tuyến đường chính vào Taiz.

Các nguồn tin cho rằng thành phố đã bị bao vây hoàn toàn, nhưng tại thời điểm thông tin được công bố, Chính phủ Yemen và Houthi chưa đưa ra bình luận.

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Giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen trên nhiều mặt trận. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Reuters dẫn nguồn tin quân sự cho biết Houthi giành thêm các cao điểm gần Taiz trong 48 giờ trước đó, tiến về tuyến đường cuối cùng nối thành phố với Aden.

Việc kiểm soát tuyến đường này có thể khiến thành phố lớn thứ ba Yemen, nơi hàng trăm nghìn dân thường sinh sống, bị phong tỏa.

Taiz vẫn do lực lượng chính phủ kiểm soát, trong khi Houthi áp sát từ phía Bắc, Đông và Tây.

Một số tuyến đường mở lại vào tháng 6-2024 từng giúp giảm tình trạng bao vây, nhưng giao tranh gia tăng từ tháng 9 năm nay.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi thông báo huy động quân đội và lực lượng an ninh để giành lại lãnh thổ.

Ngày 2-10, chính phủ Yemen cho hay 26 binh sĩ thiệt mạng tại Taiz trong 24 giờ trước đó, trong khi nguồn tin quân sự Houthi cho biết ít nhất 55 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg bày tỏ quan ngại trước giao tranh leo thang và kêu gọi Houthi dừng tiến công.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế, giao tranh tái diễn đã khiến hơn 149.000 người phải di dời, chủ yếu tại các tỉnh Taiz và Lahj, làm gia tăng sức ép cứu trợ nhân đạo tại Yemen.

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