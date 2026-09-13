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Thế giới

Houthi mở rộng kiểm soát bờ biển Yemen, đe dọa tuyến hàng hải chiến lược

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, VOV, Al Jazeera)

(GLO)- Ngày 11-9, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiếp tục mở rộng kiểm soát dọc bờ biển phía Tây Yemen và chiếm một số đảo chiến lược tại Biển Đỏ, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn tuyến hàng hải quan trọng nối châu Á với châu Âu.

Theo các nguồn tin từ Yemen, sau khi kiểm soát thành phố cảng Mokha, Houthi tiếp tục tiến về phía Nam, chiếm thị trấn Dhubab và đảo Perim (Mayyun), nằm tại eo biển Bab al-Mandab.

Lực lượng này cũng được cho là đã kiểm soát đảo Zuqar và bao vây các lực lượng Chính phủ Yemen tại quần đảo Hanish.

Những bước tiến trên giúp Houthi củng cố vị trí tại Bab al-Mandab, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Đây là tuyến hàng hải quan trọng trên hành trình giữa châu Á và châu Âu, đồng thời có ý nghĩa đối với hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế.

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Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Diễn biến tại Yemen xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục căng thẳng. Cùng ngày, Saudi Arabia thông báo đóng đường ống dẫn dầu Đông-Tây sau khi tuyến đường ống này bị máy bay không người lái tấn công tại khu vực Riyadh và Madinah 1 ngày trước đó.

Riyadh cho biết đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Đường ống Đông-Tây dài khoảng 1.200 km, nối các mỏ dầu ở miền Đông Saudi Arabia với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, cho phép vận chuyển dầu tránh qua Eo biển Hormuz.

Tuyến này gần đây vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 4-5% nguồn cung dầu toàn cầu.

Việc Saudi Arabia tạm đóng đường ống diễn ra cùng thời điểm Houthi củng cố quyền kiểm soát tại khu vực Bab al-Mandab, trong khi hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz cũng chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Những diễn biến đồng thời tại các tuyến giao thông chiến lược này đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải và nguồn cung năng lượng quốc tế.

Trong khi đó, giao tranh giữa Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen đang tiếp tục diễn ra, trong khi Houthi củng cố các vị trí ven biển và lực lượng chính phủ tìm cách duy trì những khu vực còn kiểm soát.

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