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Thế giới

Sự cố chuyến bay Dubai-Tel Aviv: Hai phi công nhập viện, nghi liên quan khủng bố

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, TTO, Reuters)

(GLO)- Cơ quan chức năng của Saudi Arabia đang tiếp tục điều tra sự cố khiến chuyến bay FZ1073 của Flydubai phải hạ cánh tại Tabuk vào ngày 30-9. Cơ trưởng và cơ phó bị thương, trong khi toàn bộ hành khách an toàn.

Tờ Saudi Gazette dẫn thông báo của đơn vị vận hành sân bay cho hay, trung tâm kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Hoàng tử Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk nhận yêu cầu hạ cánh khẩn cấp từ chuyến bay lúc 8 giờ 44 phút ngày 30-9 (theo giờ địa phương).

Cơ trưởng và cơ phó được đưa tới bệnh viện điều trị. Hành khách được hỗ trợ tại sân bay, trong khi lực lượng chức năng sân bay phối hợp với Flydubai bố trí máy bay thay thế.

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Hình ảnh hành khách trên máy bay của FlyDubai vừa phải hạ cánh khẩn ngày 30-9. Ảnh chụp màn hình

Trong diễn biến mới nhất, Reuters dẫn lời 2 quan chức Israel giấu tên cho biết, Israel nghi ngờ 1 phi công có thể đã tìm cách thực hiện vụ tấn công khủng bố. Các nguồn tin này cho rằng, cơ phó đã tìm cách đâm cơ trưởng. Tuy nhiên, đây là đánh giá ban đầu, chưa phải kết luận điều tra được công bố.

Trước đó, máy bay trên hành trình từ Dubai tới Tel Aviv phát tín hiệu khẩn cấp chung và cảnh báo can thiệp trái phép, khiến Israel điều động chiến đấu cơ do lo ngại không tặc.

Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó thông báo tình hình đã được kiểm soát.

Flydubai xác nhận máy bay gặp sự cố và toàn bộ hành khách an toàn, nhưng chưa công bố nguyên nhân cụ thể.

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