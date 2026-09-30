Indonesia đình chỉ 5 quan chức, điều tra khu nhà sang trọng trong nhà tù

(GLO)- Indonesia đình chỉ 5 quan chức nhà tù Cibinong để điều tra nghi vấn phạm nhân được sử dụng khu nhà sang trọng, có phòng tập thể dục và nhiều tiện nghi khác.

Theo AP, ngày 29-9, cơ quan chức năng Indonesia thông báo Giám đốc nhà tù Cibinong ở Bogor, gần thủ đô Jakarta, cùng 4 quan chức khác đã bị đình chỉ.

Tổng thanh tra Bộ Di trú và Cải huấn Rudi Setiawan cho biết hàng chục phạm nhân và nhân viên nhà tù đã được lấy lời khai.

Căn phòng đầy đủ tiện nghi trong khu biệt thự tại nhà tù Cibinong ở Indonesia, bị cho là để phạm nhân sử dụng. Ảnh: Facebook Ombudsman

Vụ việc được phát hiện trong cuộc kiểm tra đột xuất vào ngày 23-9 của cơ quan giám sát dịch vụ công Indonesia (Ombudsman).

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện hơn 10 căn nhà nằm tách biệt với khu giam giữ thông thường, được trang bị điều hòa, TV màn hình lớn, tủ lạnh và sofa.

Khuôn viên còn có phòng tập thể dục và nhiều ô tô đắt tiền. Các công trình vốn được xây dựng làm nhà công vụ cho nhân viên nhà tù.

ABC News dẫn lời thành viên Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan cho biết, đoàn kiểm tra gặp phạm nhân trong khu nhà có hình thức giống căn hộ hoặc biệt thự.

Các thanh tra cũng phát hiện lối ra phía sau không khóa. Cơ quan chức năng đang xác minh nghi vấn phạm nhân trả tiền cho cán bộ để được sử dụng những tiện nghi này.

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục cải huấn Indonesia Mashudi bác bỏ cáo buộc bố trí nơi ở đặc biệt cho phạm nhân trả tiền.

Ông giải thích đây là nhà công vụ, còn các phạm nhân có mặt tại khu vực đang tham gia hoạt động giáo dục và tái hòa nhập.

Đối với hạng mục bị nghi là khu mô phỏng chơi golf đang xây dựng, báo Detik dẫn lời ông Mashudi tại phiên điều trần ngày 28-9 cho biết, kết quả kiểm tra sơ bộ xác định nơi này đang được chuẩn bị để bố trí tủ chứa đồ.