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Thế giới

Mỹ dự kiến cắt giảm 20% vị trí dành cho tướng và đô đốc

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VnE, Reuters)

(GLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến công bố kế hoạch cắt giảm 20% số vị trí dành cho tướng và đô đốc, tăng gấp đôi so với mục tiêu tối thiểu 10% đề ra năm 2025.

Ngày 29-9, Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết: Ông Hegseth sẽ trình bày kế hoạch trong bài phát biểu ngày 30-9 (theo giờ địa phương) tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia, trước hàng trăm sĩ quan cấp thấp và binh sĩ.

Mức cắt giảm áp dụng với các vị trí dành cho sĩ quan cấp tướng và đô đốc mang quân hàm từ 1 đến 4 sao.

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA

Theo một số quan chức Mỹ, kế hoạch không đồng nghĩa với việc sa thải 20% số tướng và đô đốc đang phục vụ. Thay vào đó, một số chức vụ trong tương lai sẽ được điều chỉnh xuống cấp bậc quân hàm thấp hơn, trong khi những vị trí khác bị bãi bỏ.

The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết các quân chủng được yêu cầu hoàn tất việc cắt giảm chậm nhất ngày 1-1-2027.

Thời gian qua, quân đội Mỹ đã tinh giản đội ngũ sĩ quan cấp cao thông qua sáp nhập các bộ tư lệnh và cơ quan trực thuộc, gộp một số chức vụ trước đây do nhiều tướng hoặc đô đốc đảm nhiệm. Một số bộ chỉ huy cũng có thể được hạ cấp thay vì giải thể.

Kế hoạch mới tiếp nối quá trình tái cơ cấu Bộ Quốc phòng do ông Hegseth thúc đẩy từ khi nhậm chức, trong đó có việc thay đổi nhiều nhân sự lãnh đạo quân sự.

Hồi tháng 5-2025, ông đã yêu cầu giảm ít nhất 20% số tướng và đô đốc 4 sao đang tại ngũ, đồng thời đặt mục tiêu giảm tối thiểu 10% số sĩ quan cấp tướng và đô đốc trên toàn lực lượng.

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