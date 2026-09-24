8 quân nhân thuộc nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln từng tìm cách tự tử

(GLO)- Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết 8 quân nhân thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tìm cách tự tử trong đợt triển khai quân kéo dài.

Thông tin được ông Hùng Cao đề cập trong bức thư đề ngày 22-9 gửi Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, nhằm trả lời các câu hỏi về sức khỏe tinh thần và điều kiện sinh hoạt của quân nhân thuộc nhóm tàu tác chiến USS Abraham Lincoln.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hạm đội hải quân Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo nội dung bức thư, 8 quân nhân thuộc thủy thủ đoàn tàu sân bay, không đoàn tàu sân bay, các bộ phận tham mưu của nhóm tác chiến và hải đội khu trục, các tàu khu trục hộ tống cùng các phi đội hàng không triển khai trên tàu.

Một quan chức Hải quân Mỹ cho biết 2 trong số 8 trường hợp này tìm cách nhảy khỏi tàu khi USS Abraham Lincoln hoạt động tại Trung Đông.

Theo thông tin được công bố, 1 trường hợp xảy ra vào tháng Ba, nhưng được đồng đội ngăn lại, còn trường hợp kia xảy ra vào tháng 8 và sau đó được cứu, điều trị và chuyển khỏi tàu để tiếp tục chăm sóc.

Chi tiết của 6 trường hợp còn lại không được công bố.

Nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln bắt đầu đợt triển khai từ tháng 11-2025. Tàu dự kiến kết thúc nhiệm vụ vào tháng 5-2026, nhưng thời gian triển khai được kéo dài sau khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu vào tháng 2.

Theo các nguồn Mỹ, tàu đã có 286 ngày trên biển mà không cập cảng trong giai đoạn này. Sau khi dừng tại Thái Lan và đảo Guam, tàu lên đường trở về San Diego.

Trong thư, ông Hùng Cao cũng cho biết USS Abraham Lincoln có một số chuyên gia, nhà tâm lý học lâm sàng, nhân viên công tác xã hội lâm sàng, kỹ thuật viên sức khỏe hành vi và nhân sự phụ trách điều phối phòng ngừa, hỗ trợ trị liệu, nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tinh thần cho quân nhân.

Ông cũng xác nhận tàu từng gặp một số vấn đề về điều kiện sinh hoạt, trong đó có sự cố đường ống cục bộ và trục trặc hệ thống khử mặn nước biển.

Việc công bố 8 trường hợp được công khai sau khi gia đình một số quân nhân và các nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại về tác động của đợt triển khai kéo dài đối với sức khỏe tinh thần và điều kiện sinh hoạt của lực lượng trên tàu.