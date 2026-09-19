Nga siết kiểm soát tài sản của doanh nghiệp Thụy Sĩ và Pháp

(GLO)- Ngày 17-9, Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh đưa các hoạt động và tài sản tại nước này của tập đoàn thực phẩm Nestlé (Thụy Sĩ) và tập đoàn bán lẻ Auchan (Pháp) vào diện quản lý tạm thời.

Theo đó, quyền quản lý các pháp nhân liên quan được chuyển cho Công ty L.E.V. Management. Biện pháp này cũng áp dụng với một số doanh nghiệp Pháp khác, trong đó có Lemana Pro, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng trước đây mang thương hiệu Leroy Merlin, cùng các pháp nhân của FM Logistic.

Ngày 18-9, Điện Kremlin cho biết nguồn gốc sở hữu của các doanh nghiệp thuộc những quốc gia mà Moscow coi là “không thân thiện” là một trong các yếu tố được tính đến khi đưa ra quyết định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đề cập đến bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Việc áp dụng cơ chế quản lý tạm thời chưa đồng nghĩa với thay đổi quyền sở hữu pháp lý đối với các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Reuters và AP, biện pháp này từng được Nga áp dụng trước đây và trong một số trường hợp, các doanh nghiệp phương Tây sau đó phải bán tài sản tại Nga cho các chủ sở hữu trong nước.

Nestlé cho biết đang đánh giá tình hình và các phương án nhằm bảo vệ quyền lợi của tập đoàn, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh và bảo đảm lợi ích của các bên liên quan, đặc biệt là người lao động.

Tập đoàn này vẫn duy trì một số hoạt động tại Nga sau khi thu hẹp đáng kể hoạt động tại thị trường này kể từ năm 2022.

Trong khi đó, Auchan đã đề nghị chính quyền Nga làm rõ nội dung sắc lệnh. Theo thông tin được công bố, các cửa hàng và cơ sở của Auchan tại Nga vẫn hoạt động trong thời gian chờ làm rõ thông tin.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường kiểm soát đối với tài sản của các doanh nghiệp phương Tây kể từ năm 2022.

Theo AP, một cơ chế được ban hành năm 2023 cho phép Moscow đưa doanh nghiệp thuộc các quốc gia bị coi là “không thân thiện” vào diện quản lý tạm thời.