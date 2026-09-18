Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Nhật Bản có thể nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, SGGP, Reuters)

(GLO)- Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo nâng lãi suất chính sách từ 1% lên 1,25% tại cuộc họp ngày 17 và 18-9, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong khoảng 31 năm.

Theo Reuters, thị trường gần như đã tính đến khả năng BOJ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần tăng đầu tiên trong 3 tháng và đưa lãi suất lên mức chưa từng thấy kể từ năm 1995.

nhat-ban-co-the-nang-lai-suat-len-muc-cao-nhat-trong-31-nam-373.png
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 1,25%. Ảnh: THX/TTXVN

Áp lực lạm phát là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất.

Số liệu công bố ngày 18-9 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng lõi của Nhật Bản, không bao gồm thực phẩm tươi sống, tăng 1,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước; chỉ số loại trừ cả thực phẩm tươi sống và năng lượng tăng 1,9%.

Đồng yen yếu và chi phí năng lượng tăng cũng đang tạo thêm sức ép đối với giá cả. Trong khi đó, việc Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất cao có thể làm gia tăng chênh lệch lãi suất giữa 2 nước, gây sức ép lên đồng yen.

Nếu BOJ tăng lãi suất, thị trường sẽ tập trung vào phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda để đánh giá khả năng và tốc độ của các đợt điều chỉnh tiếp theo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lần đầu tiên sau 3 năm Fed tăng lãi suất

Lần đầu tiên sau 3 năm Fed tăng lãi suất

(GLO)- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định tăng lãi suất đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu.

Có thể bạn quan tâm

EU đề xuất mở quy chế thành viên liên kết cho Canada

EU đề xuất mở quy chế thành viên liên kết cho Canada

Thế giới

(GLO)- Ngày 16-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, quốc phòng, công nghệ và các lĩnh vực chiến lược.

Tin thế giới sáng 16-9: Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

Tin thế giới sáng 16-9: Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

Thế giới

(GLO)- Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk; Hình ảnh chưa từng công bố hé lộ loạt tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến Iran; Nga, Trung Quốc phản đối Mỹ đưa vũ khí lên không gian... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-9. 

Tin thế giới tối 15-9: Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran

Tin thế giới tối 15-9: Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran

Thế giới

(GLO)- Đan Mạch cáo buộc tàu chiến Nga bắn pháo sáng gần trực thăng quân sự; Báo cáo Mỹ hé lộ thiệt hại 33,4 tỷ USD sau 4 tháng chiến sự với Iran; EU dự kiến đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và chatbot AI... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trung Quốc - Ấn Độ tìm hướng củng cố quan hệ tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS

Thế giới

(GLO)- Ngày 12-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm tại New Delhi, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

null