Nhật Bản có thể nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm

(GLO)- Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo nâng lãi suất chính sách từ 1% lên 1,25% tại cuộc họp ngày 17 và 18-9, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong khoảng 31 năm.

Theo Reuters, thị trường gần như đã tính đến khả năng BOJ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần tăng đầu tiên trong 3 tháng và đưa lãi suất lên mức chưa từng thấy kể từ năm 1995.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 1,25%. Ảnh: THX/TTXVN

Áp lực lạm phát là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất.

Số liệu công bố ngày 18-9 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng lõi của Nhật Bản, không bao gồm thực phẩm tươi sống, tăng 1,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước; chỉ số loại trừ cả thực phẩm tươi sống và năng lượng tăng 1,9%.

Đồng yen yếu và chi phí năng lượng tăng cũng đang tạo thêm sức ép đối với giá cả. Trong khi đó, việc Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất cao có thể làm gia tăng chênh lệch lãi suất giữa 2 nước, gây sức ép lên đồng yen.

Nếu BOJ tăng lãi suất, thị trường sẽ tập trung vào phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda để đánh giá khả năng và tốc độ của các đợt điều chỉnh tiếp theo.