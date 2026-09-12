Dịch Ebola tại CHDC Congo vượt 7.000 ca, lan sang tỉnh thứ 7

(GLO)- Số ca mắc Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã vượt 7.000, trong khi dịch tiếp tục lan rộng sang tỉnh thứ 7, làm gia tăng sức ép đối với các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Theo số liệu mới nhất tính đến ngày 11-9, Congo đã ghi nhận 7.022 ca mắc Ebola và 3.398 ca tử vong, tỷ lệ tử vong khoảng 48,4%.

Đợt bùng phát hiện nay do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra và trở thành đợt dịch lớn nhất, gây nhiều người tử vong nhất trong lịch sử nước này, vượt qua đợt dịch giai đoạn 2018-2020.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại một trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Tân Hoa xã

Diễn biến đáng lo ngại mới nhất là việc virus mới được phát hiện tại tỉnh Sud-Ubangi, ở phía Tây Bắc CHDC Congo, cách xa các khu vực vốn là tâm điểm của dịch ở miền Đông. Đây là tỉnh thứ 7 ghi nhận ca bệnh.

Trường hợp đầu tiên tại Sud-Ubangi là một nam giới 23 tuổi, từng di chuyển từ tỉnh Nam Kivu ở miền Đông và sau đó đến Sud-Ubangi.

Người này đã tử vong và xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Bundibugyo. Cơ quan y tế đang tiến hành truy vết những người tiếp xúc với ca bệnh.

Trước khi xuất hiện ca bệnh tại Sud-Ubangi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tính đến ngày 7-9 dịch đã lan tới 61 khu vực thuộc 6 tỉnh, với 6.757 ca được xác nhận và 3.267 ca tử vong.

WHO đánh giá nguy cơ dịch tại CHDC Congo ở mức rất cao, trong khi nguy cơ đối với các quốc gia có chung đường biên giới ở mức cao.

Các chuyên gia của WHO đánh giá, tình hình lây truyền diễn biến khác nhau giữa các khu vực, trong đó tỉnh Ituri vẫn là tâm điểm của dịch, nhưng số ca tại một số khu vực đang giảm, trong khi Bắc Kivu và Haut-Uélé tiếp tục ghi nhận xu hướng lây nhiễm gia tăng.

Việc phát hiện ca bệnh muộn, khó tiếp cận dịch vụ y tế và những hạn chế trong truy vết tiếp xúc đang gây khó khăn cho việc cắt đứt các chuỗi lây nhiễm.

Một vấn đề khác là năng lực ứng phó đang chịu sức ép lớn. Ngày 8-9, WHO cảnh báo, Congo cần bổ sung khoảng 5.000 nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch.

WHO cũng cảnh báo, tỷ lệ tử vong trong cộng đồng trong tuần từ ngày 31-8 đến 6-9 lên tới 75%. Điều này cho thấy, nhiều bệnh nhân được phát hiện hoặc chuyển tới cơ sở điều trị quá muộn.

Ngày 4-9, Congo và các đối tác quốc tế đã triển khai kế hoạch ứng phó trong 180 ngày, với tổng kinh phí ước tính lên đến 1,3 tỷ USD, tập trung vào giám sát dịch tại cộng đồng, truy vết người tiếp xúc và tăng cường năng lực ứng phó tại các khu vực có nguy cơ.

Đợt bùng phát hiện nay là đợt dịch Ebola lớn thứ 2 từng được ghi nhận trên thế giới, chỉ sau dịch tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, khi hơn 28.600 người mắc và hơn 11.000 người tử vong.