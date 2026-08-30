WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau 42 ngày liên tiếp nước này không ghi nhận ca mắc mới nào. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo dịch bệnh do chủng Bundibugyo vẫn đang lây lan mạnh tại nước láng giềng CHDC Congo.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Entebbe, Uganda. Ảnh: THX/TTXVN

Theo WHO, Uganda đã ghi nhận 20 ca nhiễm virus Ebola, trong đó có 2 trường hợp tử vong trong đợt bùng phát dịch lần này. Ngày 28-7, Chính phủ Uganda tuyên bố chấm dứt dịch bệnh, sau đó WHO tiếp tục theo dõi tình hình đến tuần này nhằm bảo đảm không còn chuỗi lây truyền nào bị bỏ sót.

Tại cuộc họp khu vực của WHO diễn ra ngày 26-8, bà Marie Roseline Belizaire, Giám đốc phụ trách chuẩn bị ứng phó khẩn cấp của WHO khu vực châu Phi, cho biết tình hình dịch bệnh tại CHDC Congo vẫn đáng lo ngại. Theo số liệu của Chính phủ CHDC Congo, tính đến ngày 25-8, nước này đã ghi nhận hơn 5.600 ca mắc và hơn 2.700 ca tử vong do Ebola.

Bà Belizaire nhận định tình hình lây nhiễm tại CHDC Congo vẫn ở mức rất cao. Mặc dù tốc độ gia tăng đã chậm lại, nhưng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chưa đủ để đảo ngược xu hướng này. WHO ghi nhận một số tiến triển trong việc truy vết người tiếp xúc và xét nghiệm, trong khi phân tích virus Bundibugyo chưa phát hiện dấu hiệu đột biến dù dịch lây lan nhanh.

WHO đồng thời cảnh báo CHDC Congo đang đối mặt với khoản thiếu hụt khoảng 30 triệu USD cho các hoạt động hậu cần, đặc biệt là vận chuyển thuốc, trang thiết bị y tế và phương tiện bảo hộ cá nhân tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh trên. Theo bà Belizaire, nếu không có nguồn tài chính bổ sung ngay lập tức, những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát dịch có nguy cơ bị đình trệ.

Việc Uganda kiểm soát thành công đợt bùng phát dịch Ebola cho thấy các biện pháp phát hiện, truy vết và giám sát dịch bệnh có thể giúp hạn chế lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, diễn biến tại CHDC Congo cho thấy nguy cơ Ebola tiếp tục là thách thức y tế nghiêm trọng tại khu vực Trung Phi, đặc biệt khi dịch bệnh xảy ra tại những địa bàn khó tiếp cận và đòi hỏi nguồn lực lớn để duy trì các hoạt động ứng phó.

Theo Nguyễn An (TTXVN)