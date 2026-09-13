Liên tiếp xảy ra tai nạn phà nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng

(GLO)- Ba vụ tai nạn đường biển xảy ra tại Indonesia, Philippines và Vanuatu trong những ngày qua khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Tại Indonesia, ngày 13-9, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích sau khi tàu khách Virgo Transport 8 gặp sự cố trên biển Java.

Tàu chở 243 người, khởi hành từ Surabaya, tỉnh Đông Java, đến Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, nhưng mất liên lạc trong điều kiện thời tiết xấu.

Đến nay, 103 người đã được sơ tán, trong đó một người tử vong; hoạt động tìm kiếm những người còn lại đang được tiến hành.

Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, lực lượng cứu hộ phải hoạt động trong điều kiện nguy hiểm, với những con sóng cao tới 2,5 m.

Tại Philippines, số người thiệt mạng trong vụ cháy phà MV June Aster ngoài khơi tỉnh Palawan đã tăng lên 76 người, trong khi 13 người vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 41 thi thể từ con tàu bị cháy.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Trước đó, 43 người được cứu sống sau khi tàu bốc cháy vào tối 9-9, khi đang trong hành trình từ Manila đến Coron.

Tổng cộng có 132 người trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố.

Ngày 11-9, tại Vanuatu, ít nhất 1 người tử vong và hơn 30 người mất tích sau khi phà MV Matui chìm ngoài khơi nước này.

Trước đó, tàu khởi hành từ đảo Santo đến đảo Ambae, trong điều kiện biển động.

Cơ quan chức năng xác nhận, hơn 40 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong đó 15 người đã được xác định còn sống và 1 thi thể được tìm thấy.