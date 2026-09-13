Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Liên tiếp xảy ra tai nạn phà nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VTC News, congluan.vn, euro news)

(GLO)- Ba vụ tai nạn đường biển xảy ra tại Indonesia, Philippines và Vanuatu trong những ngày qua khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Tại Indonesia, ngày 13-9, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích sau khi tàu khách Virgo Transport 8 gặp sự cố trên biển Java.

Tàu chở 243 người, khởi hành từ Surabaya, tỉnh Đông Java, đến Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, nhưng mất liên lạc trong điều kiện thời tiết xấu.

Đến nay, 103 người đã được sơ tán, trong đó một người tử vong; hoạt động tìm kiếm những người còn lại đang được tiến hành.

Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, lực lượng cứu hộ phải hoạt động trong điều kiện nguy hiểm, với những con sóng cao tới 2,5 m.

Tại Philippines, số người thiệt mạng trong vụ cháy phà MV June Aster ngoài khơi tỉnh Palawan đã tăng lên 76 người, trong khi 13 người vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 41 thi thể từ con tàu bị cháy.

lien-tiep-xay-ra-tai-nan-pha-nghiem-trong-khien-nhieu-nguoi-thiet-mang.png
Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Trước đó, 43 người được cứu sống sau khi tàu bốc cháy vào tối 9-9, khi đang trong hành trình từ Manila đến Coron.

Tổng cộng có 132 người trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố.

Ngày 11-9, tại Vanuatu, ít nhất 1 người tử vong và hơn 30 người mất tích sau khi phà MV Matui chìm ngoài khơi nước này.

Trước đó, tàu khởi hành từ đảo Santo đến đảo Ambae, trong điều kiện biển động.

Cơ quan chức năng xác nhận, hơn 40 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong đó 15 người đã được xác định còn sống và 1 thi thể được tìm thấy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Tin thế giới tối 11-9: Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Thế giới

(GLO)- Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain; Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah; Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng; Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

Thế giới

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Thế giới

(GLO)- Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ trên Hormuz; IAEA phát hiện cơ sở làm giàu uranium mới tại Yongbyon; UAV tấn công khu vực tòa án ở Sudan, ít nhất 35 người thương vong; Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt là thông tin nổi bật hôm nay.

null