Chìm phà chở 350 người ở Philippines, ít nhất 13 người thiệt mạng

(GLO)- Theo giới chức địa phương, phà M/V Trisha Kerstin 3 đang trên hành trình từ thành phố cảng Zamboanga tới đảo Jolo (tỉnh Sulu) thì gặp sự cố kỹ thuật và bị chìm gần tỉnh Basilan.

Rạng sáng 26-1 theo giờ địa phương, 1 chiếc phà chở khoảng 350 hành khách và thuyền viên đã bị chìm ngoài khơi miền Nam Philippines, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương.

Lực lượng cứu hộ biển Philippines tại hiện trường vụ chìm phà. Ảnh: X/VnExpress

Lực lượng cứu hộ thông báo đã cứu được hơn 200 người, trong đó có ít nhất 215 hành khách đã được đưa lên bờ an toàn và hàng chục người khác được các tàu cá địa phương hỗ trợ vớt lên. Một số thi thể đã được chuyển về thành phố Isabela, thủ phủ tỉnh Basilan.

Theo các quan chức Lực lượng Tuần duyên Philippines, phà M/V Trisha Kerstin 3 gặp sự cố kỹ thuật và bị chìm khi đang trên đường từ thành phố Zamboanga đến đảo Jolo (tỉnh Sulu). Ngoài các hành khách, trên phà có 27 thành viên thủy thủ đoàn.

Cảnh sát biển, hải quân Philippines cùng một đội tàu đánh cá đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết tốt ở khu vực chìm phà ở ngoài khơi tỉnh miền nam Basilan.

Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do bão tố, tàu thuyền bảo trì kém, tình trạng quá tải và thực thi quy định an toàn không nghiêm, đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Vào tháng 12-1987, một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất thế giới trong thời bình xảy ra khi phà Dona Paz va vào tàu chở dầu ở miền trung Philippines rồi chìm, khiến 4.300 người thiệt mạng.