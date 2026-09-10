Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Phà chở 134 người bốc cháy ngoài khơi Philippines, 5 người chết, 87 người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN/VietnamPlus, TNO, CNA)

(GLO)- Ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người chưa được xác định tung tích sau khi phà M/V June Aster bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines, vào tối 9-9.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết vụ cháy xảy ra khi phà đang ở vùng biển cách bờ khoảng 2,2 km, gần Coron, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Palawan. Hình ảnh do PCG công bố cho thấy con phà bị lửa bao trùm.

Lực lượng cứu hộ đã đưa 42 người vào bờ, gồm 38 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn. Năm người thiệt mạng cũng đã được đưa vào bờ.

pha-cho-134-nguoi-boc-chay-ngoai-khoi-philippines-5-nguoi-chet-87-nguoi-mat-tich.png
Phà bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines. Ảnh: AFP/Lực lượng Tuần duyên Philippines.

Danh sách hành khách và thủy thủ đoàn của có tổng cộng 134 người trên phà, trong đó có 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.

Dựa trên số người được cứu và số người tử vong được xác nhận, 87 người hiện chưa được xác định tung tích.

Theo dữ liệu theo dõi hành trình trên MarineTraffic được các hãng tin dẫn lại, M/V June Aster khởi hành từ Manila và đang trên hành trình tới Coron thì xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng Philippines tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực xảy ra vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố.

Hiện nguyên nhân khiến phà M/V June Aster bốc cháy vẫn chưa được xác định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ và Canada tiếp tục “ăn miếng trả miếng” trong cuộc chiến thương mại. Ảnh: GHY International

Mỹ cấm nhập khẩu một số hàng hóa Canada, thương chiến tiếp tục leo thang

Thế giới

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày 29-9 sẽ cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và một số phương tiện cơ giới, chỉ vài giờ sau khi các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực.

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Thế giới

(GLO)- Trung Quốc thử sức với “con đường tơ lụa” Bắc Cực; Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng; Iran cảnh báo lập “vùng loại trừ hàng hải” trên Vịnh Persian; Hormuz căng thẳng, Iran cảnh báo Hàn Quốc là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Tin thế giới tối 7-9: Nga - Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước

Tin thế giới tối 7-9: Nga - Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước

Thế giới

(GLO)- Nga - Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên; Hàn - Mỹ - Nhật khởi động cuộc tập trận Freedom Edge; Campuchia đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại toàn bộ casino; Tổng thống Trump đề xuất đổi tên bang New Mexico là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

null