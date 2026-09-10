Phà chở 134 người bốc cháy ngoài khơi Philippines, 5 người chết, 87 người mất tích

(GLO)- Ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người chưa được xác định tung tích sau khi phà M/V June Aster bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines, vào tối 9-9.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết vụ cháy xảy ra khi phà đang ở vùng biển cách bờ khoảng 2,2 km, gần Coron, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Palawan. Hình ảnh do PCG công bố cho thấy con phà bị lửa bao trùm.

Lực lượng cứu hộ đã đưa 42 người vào bờ, gồm 38 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn. Năm người thiệt mạng cũng đã được đưa vào bờ.

Phà bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines. Ảnh: AFP/Lực lượng Tuần duyên Philippines.

Danh sách hành khách và thủy thủ đoàn của có tổng cộng 134 người trên phà, trong đó có 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.

Dựa trên số người được cứu và số người tử vong được xác nhận, 87 người hiện chưa được xác định tung tích.

Theo dữ liệu theo dõi hành trình trên MarineTraffic được các hãng tin dẫn lại, M/V June Aster khởi hành từ Manila và đang trên hành trình tới Coron thì xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng Philippines tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực xảy ra vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố.

Hiện nguyên nhân khiến phà M/V June Aster bốc cháy vẫn chưa được xác định.