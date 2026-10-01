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Thế giới

Nỗ lực mở cửa buồng lái của cơ trưởng giúp cứu máy bay Flydubai

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, baotintuc, Reuters)

(GLO)- Dù bị cơ phó tấn công và bị thương nặng, cơ trưởng Smit Machchhar vẫn chống trả, mở cửa buồng lái để hành khách cùng tổ bay can thiệp. Sau đó, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk, Saudi Arabia.

Vụ việc xảy ra ngày 30-9 trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đến Tel Aviv, Israel.

Theo AP, chuyến bay chở 174 người phải hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, phía Tây Bắc Saudi Arabia, sau vụ tấn công trong buồng lái.

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Phi công người Ấn Độ Smit Machchhar. Ảnh: The Hindu

Theo quan chức Israel, cơ phó người Oman đã dùng dao tấn công cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar và tìm cách làm máy bay rơi.

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel cho biết, dù bị thương nặng, cơ trưởng vẫn cố gắng mở khóa cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách vào khống chế người tấn công.

Ông Doron Spielman, người phát ngôn của Thủ tướng Israel, mô tả cơ trưởng nằm trên sàn nhưng vẫn mở được chốt cửa. Khi vào buồng lái, hành khách nhìn thấy cơ trưởng bị thương, còn cơ phó đang đập phá bảng điều khiển.

Sau khi cơ phó bị khống chế, một tổ phi công khác của Flydubai có mặt trên chuyến bay tiếp quản điều khiển và đưa máy bay hạ cánh an toàn tại Tabuk. Thông tin này được người phát ngôn hãng xác nhận.

Nha sĩ Shota Musayev, một hành khách trên chuyến bay, cho biết ông chạy tới khi nghe tiếng la hét và hỗ trợ cầm máu, ổn định huyết áp cho cơ trưởng. Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia thông báo ông Machchhar được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng ổn định.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã biểu dương sự dũng cảm của cơ trưởng.

Flydubai cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành, đề nghị tránh suy đoán khi chưa có kết luận và tạm dừng các chuyến bay đến, đi từ Israel.

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