Bangkok mở rộng vùng thảm họa ra toàn thủ đô do ngập lụt nghiêm trọng

(GLO)- Ngày 26-9, chính quyền Bangkok (Thái Lan) tuyên bố toàn bộ 50 quận của thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa do mưa lớn gây ngập trên diện rộng, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Quyết định do Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ký, mở rộng phạm vi từ 3 quận Nong Chok, Suan Luang và Khan Na Yao được xác định là khu vực thảm họa trước đó ra toàn bộ 50 quận.

Điều này cho phép các cơ quan chức năng triển khai nhanh hơn các biện pháp ứng phó và hỗ trợ người dân theo quy định.

Mưa lớn bắt đầu từ chiều 24-9 và kéo dài trong nhiều ngày. Theo Thống đốc Chadchart Sittipunt, lượng mưa tích lũy tại Bangkok đã tiến gần 300 mm.

Người dân lội qua một tuyến đường ngập nước trong trận mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26-9-2026. Ảnh: Reuters

Tình trạng ngập đã ảnh hưởng nhiều tuyến giao thông. Cơ quan chức năng Bangkok khuyến cáo người dân tránh 21 tuyến đường bị ngập. Theo số liệu của cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, đến 7 giờ ngày 26-9, Bangkok còn ghi nhận 44 điểm ngập trên mặt đường.

Chính quyền thành phố đã tăng cường vận hành hệ thống bơm và thoát nước, chuẩn bị các điểm trú ẩn tạm thời tại trường học và khoảng 1 triệu bao cát để hỗ trợ người dân.

Các hộ dân sống dọc kênh rạch được khuyến cáo đưa tài sản, phương tiện lên nơi cao hơn. Những người bệnh nằm liệt giường và phụ thuộc vào thiết bị y tế được đề nghị cân nhắc chuyển tạm thời đến bệnh viện nếu cần thiết.

Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa vừa, mưa to đến rất to có thể tiếp diễn trong ngày 26-27-9 tại Bangkok và nhiều khu vực khác.

Một vùng áp thấp hoạt động tại khu vực miền Trung, kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, nước tràn và sạt lở tại những khu vực có địa hình thấp hoặc gần sông, kênh rạch.

Tình trạng ngập lụt cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác của Thái Lan.

Theo cơ quan chức năng nước này, đến 7 giờ ngày 26-9, 21 tỉnh vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, với hơn 27.000 hộ dân bị tác động.

Tính từ ngày 16 đến 26-9, tổng cộng 36 tỉnh đã từng ghi nhận ảnh hưởng do lũ, với hơn 33.000 hộ dân bị ảnh hưởng.