Tin thế giới tối 20-9: Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

(GLO)- Bản tin thế giới tối 20-9 đáng chú ý với những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo của Mỹ, nhân sự cấp cao trong cơ cấu quân sự NATO và nỗ lực xử lý 31 tấn vàng dự trữ của Venezuela đang được giữ tại Anh.

Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Ngày 20-9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Hình ảnh một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Yonhap, vụ phóng diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo tiếp tục căng thẳng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vật thể được cho là một tên lửa đạn đạo, rơi xuống biển ngay sau khi rời bệ phóng và bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Trước đó, ngày 12-9, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bờ biển phía Đông, một ngày sau khi Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận ba bên với Mỹ và Hàn Quốc. Trong tháng 8, Bình Nhưỡng cũng phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tuy nhiên, ông Kim Jong Un cho rằng đối thoại chỉ có thể diễn ra nếu Washington công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và từ bỏ nỗ lực phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thành lập “lực lượng AI”

Ngày 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông có kế hoạch bổ nhiệm một cố vấn mới về trí tuệ nhân tạo (AI), được gọi là “trùm AI”, đồng thời thành lập một “lực lượng AI”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump không công bố chi tiết về cơ cấu, nhiệm vụ hay cách thức triển khai sáng kiến này. Tổng thống Mỹ cho rằng Washington không nên cản trở sự phát triển của ngành AI, nhưng vẫn cần giám sát những hành vi sai trái thông qua hệ thống tư pháp hình sự và dân sự hiện có.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần thứ hai Tổng thống Trump bổ nhiệm “trùm AI”. Trước đó, nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks từng đảm nhiệm vị trí này trước khi chuyển sang vai trò cố vấn.

Trong khi ông Trump và giới lãnh đạo công nghệ Mỹ cảnh báo các quy định quá chặt chẽ có thể làm giảm sức cạnh tranh của ngành AI Mỹ, một số chuyên gia lại bày tỏ lo ngại về những rủi ro của công nghệ này. CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển các mô hình AI tiên phong, cảnh báo nguy cơ các hệ thống ngày càng tự chủ có thể vượt qua những hàng rào bảo vệ hiện nay.

Thông báo của ông Trump được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25-9, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu về AI.

Tướng Đức được chọn làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Ngày 19-9, các tư lệnh quốc phòng của 32 nước thành viên NATO đã bỏ phiếu chọn Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO.

Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer thăm một tiểu đoàn huấn luyện không quân ở Germersheim, Đức ngày 17-7-2025. Ảnh: Reuters

Theo ông Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban Quân sự NATO, tướng Breuer dự kiến nhậm chức vào mùa hè năm sau, kế nhiệm ông Dragone.

Ủy ban Quân sự là cơ quan quân sự cấp cao nhất của NATO. Chủ tịch Ủy ban đồng thời là cố vấn quân sự chính cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giữ vai trò cầu nối giữa giới lãnh đạo chính trị với bộ máy chỉ huy quân sự của liên minh.

Tướng Breuer, 61 tuổi, gia nhập Bundeswehr năm 1984. Ông từng theo học tại Trường Chỉ huy và Tham mưu lục quân Mỹ ở Fort Leavenworth, tham gia Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO tại Afghanistan năm 2014 và đứng đầu nhóm xử lý khủng hoảng của Chính phủ Đức trong đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2022.

Việc ông Breuer được lựa chọn diễn ra trong bối cảnh NATO tiếp tục điều chỉnh chiến lược quốc phòng và thúc đẩy các thành viên châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng. Đức đặt mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên hơn 230 tỷ USD vào năm 2030.

Venezuela tìm cách chuyển 31 tấn vàng dự trữ từ Anh sang Mỹ

Chính phủ Venezuela và một phe đối lập đang tiến gần thỏa thuận nhằm chuyển khoảng 31 tấn vàng dự trữ, trị giá hơn 4 tỷ USD, từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sang Mỹ.

Khoảng 31 tấn vàng Venezuela bị giữ tại Anh nhiều năm có thể sắp được chuyển sang Mỹ - Ảnh: AP

Theo Reuters, BoE giữ số vàng này từ năm 2019, sau khi London không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro. Hiện Chính phủ Venezuela và một phe đối lập đang phối hợp tìm cách giải phóng tài sản.

Theo các nguồn tin, số vàng dự kiến được chuyển tới Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York; trong khi một nguồn tin khác cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ chịu trách nhiệm quản lý số tài sản này.

Phe đối lập yêu cầu thiết lập cơ chế bảo đảm minh bạch, có sự giám sát của Mỹ và quy trình rõ ràng để phê duyệt việc sử dụng nguồn tiền cho từng dự án. Chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez được cho là sẽ có quyền kiểm soát pháp lý đối với số vàng, nhưng chưa thể bán ngay. Số tài sản này có thể được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay phục vụ tái thiết sau các trận động đất hồi tháng 6.

Nỗ lực thu hồi số vàng diễn ra trong bối cảnh Venezuela chịu sức ép kinh tế lớn. Theo Reuters, tỷ lệ lạm phát trong 12 tháng tính đến tháng 8 đã vượt 530%, chủ yếu do đồng nội tệ mất giá.