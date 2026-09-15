Tòa án Mỹ ngăn áp dụng quy định mới với du học sinh, nhà báo nước ngoài

(GLO)- Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai quy định mới, nhằm giới hạn thời gian lưu trú của du học sinh, khách trao đổi văn hóa và nhà báo nước ngoài tại Mỹ, chỉ 1 ngày trước khi quy định dự kiến có hiệu lực.

Theo đó, ngày 14-9, Thẩm phán Tòa án liên bang tại Boston F. Dennis Saylor ra phán quyết có lợi cho liên minh các nghiệp đoàn và tổ chức giáo dục đại học, qua đó tạm thời ngăn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) áp dụng chính sách mới.

Quy định của DHS được công bố ngày 17-7 vừa qua thay đổi cơ chế hiện hành đối với người mang thị thực F dành cho sinh viên, J dành cho khách trao đổi và I dành cho đại diện truyền thông nước ngoài. Ảnh: THX/TTXVN

Theo quy định bị chặn, người mang thị thực F dành cho sinh viên quốc tế và thị thực J dành cho những người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa sẽ bị giới hạn thời gian lưu trú tối đa 4 năm.

Trong khi đó, thị thực I dành cho nhà báo và đại diện truyền thông nước ngoài sẽ bị giới hạn thời gian lưu trú ở mức 240 ngày. Những người cần ở lại lâu hơn sẽ phải làm thủ tục xin gia hạn.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 15-9.

Thẩm phán Saylor cho rằng, DHS đã dựa vào những lý do chưa đủ thuyết phục khi thay đổi chính sách, cũng như chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp lý trong quá trình xây dựng quy định.

Theo phán quyết, cơ quan này chưa xem xét thỏa đáng những quan ngại đối với chính sách mới cũng như các phương án ít gây ảnh hưởng hơn.

Chính quyền Mỹ trước đó cho rằng, việc thay đổi quy định là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia và nhằm hạn chế gian lận trong chương trình thị thực.

Theo số liệu được thẩm phán viện dẫn, hiện có khoảng 1,6 triệu người mang thị thực F và khoảng 500.000 người mang thị thực J tại Mỹ.

Phán quyết cũng đề cập tác động tiềm tàng đối với các trường đại học Mỹ. Những cơ sở nghiên cứu lớn như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard có tỷ lệ sinh viên quốc tế đáng kể, đặc biệt ở bậc sau đại học.

Theo nhận định của tòa, việc áp dụng quy định mới có thể khiến tuyển sinh quốc tế giảm và làm phát sinh những khoản chi phí lớn đối với các trường đại học.