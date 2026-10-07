Mỹ khuyến cáo công dân rời Nga sau ca tử vong nghi liên quan dịch hạch

(GLO)- Ngày 6-10, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow phát cảnh báo y tế sau các thông tin về một trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch hạch thể phổi tại vùng Irkutsk, Siberia. Cơ quan này cũng nhắc lại khuyến cáo công dân Mỹ đang ở Nga rời khỏi nước này ngay lập tức.

Theo thông báo, Đại sứ quán Mỹ đang theo dõi thông tin báo chí về ca tử vong, cùng các biện pháp cách ly và đóng cửa bệnh viện tại Irkutsk.

Công dân Mỹ trong khu vực được đề nghị tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương, tránh các cơ sở bị ảnh hưởng và sớm tìm kiếm chăm sóc y tế nếu xuất hiện sốt hoặc triệu chứng về hô hấp.

Người đi bộ trên một con phố ở thị trấn Shelekhov, vùng Irkutsk, Nga ngày 6-10-2026. Ảnh: Reuters

Đại sứ quán lưu ý khả năng hỗ trợ công dân Mỹ tại Nga còn hạn chế, đặc biệt ở những nơi ngoài Matxcơva.

Khuyến cáo không đến Nga ở cấp độ 4 của Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục có hiệu lực, với các lý do gồm nguy cơ bị giam giữ không chính đáng và những lo ngại về an ninh.

Việc đề nghị công dân rời Nga là nội dung được nhắc lại trong cảnh báo y tế lần này.

Vụ việc thu hút sự chú ý sau khi một nữ nhân viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk tử vong ngày 2-10.

Cơ quan chức năng Nga xác định người này mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và triển khai cách ly những người tiếp xúc để phòng ngừa.

Hiện vẫn chưa có xác nhận ca tử vong do dịch hạch.

Ngày 6-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã nhận được thông tin từ phía Nga. Theo đó chưa ghi nhận ca dịch hạch nào tại thành phố Irkutsk.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi chia sẻ dữ liệu kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo Quy định Y tế quốc tế nhằm làm rõ những thông tin khác nhau và đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã lên lịch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về ca tử vong, sau khi bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nga nếu cần thiết.