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Thế giới

Ca tử vong tại viện nghiên cứu Nga: Chưa xác nhận liên quan dịch hạch

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, TNO)

(GLO)- Cơ quan chức năng Nga cho biết chưa phát hiện dịch hạch ở những người tiếp xúc với nữ nhân viên viện nghiên cứu tử vong tại Siberia, trong khi nguyên nhân gây viêm phổi ở bệnh nhân chưa được xác định.

Trước đó, nữ nhân viên được truyền thông Nga xác định là Darya Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Nghiên cứu phòng chống dịch hạch Irkutsk (khu vực Siberia và Viễn Đông).

Cô tử vong vào ngày 2-10 tại bệnh viện ở Shelekhov, gần thành phố Irkutsk. Cơ quan giám sát dịch bệnh Nga Rospotrebnadzor thông báo bệnh nhân mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

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Trung tâm Cứu hộ và Hỗ trợ y tế - một bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm - tại thị trấn Shelekhov, tỉnh Irkutsk (Nga). Ảnh: Reuters

Ca tử vong làm dấy lên nghi vấn về sự cố phòng thí nghiệm, với thông tin cho rằng nữ kỹ thuật viên đã làm vỡ ống nghiệm chứa vi khuẩn khi làm việc.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai chứng minh giả thuyết này. Rospotrebnadzor cũng khẳng định không tìm thấy bằng chứng về sự cố liên quan đến việc xử lý mầm bệnh tại viện.

Để phòng ngừa, nhà chức trách đã truy vết, cách ly và xét nghiệm người tiếp xúc. Theo truyền thông địa phương, khoảng 200 người ban đầu được cách ly.

Rospotrebnadzor cho biết xét nghiệm ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2 trường hợp nhiễm rhinovirus, không phát hiện tác nhân gây các bệnh truyền nhiễm khác.

Thông báo mà Nga chuyển tới Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6-10 cho biết việc theo dõi y tế toàn bộ người tiếp xúc đã kết thúc. Hiện tình hình dịch tễ ổn định và tiếp tục được giám sát.

WHO cũng liên lạc với Nga và đánh giá nguy cơ đối với các nước bên ngoài Nga ở mức rất thấp.

Mỹ và Ủy ban châu Âu cũng theo dõi vụ việc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Moscow, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio đề nghị Nga chia sẻ thêm thông tin về ca tử vong.

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