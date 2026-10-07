Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev và nhiều vùng của Ukraine, sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển, trên không cùng máy bay không người lái (UAV).

Theo quân đội Nga, các mục tiêu gồm cơ sở sản xuất, lưu trữ tên lửa hành trình Flamingo và UAV tầm trung, tầm xa của công ty quốc phòng Fire Point tại Kiev cùng các tỉnh Kiev, Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava và Kharkiv.

Moscow cũng thông báo nhắm vào hạ tầng cảng, cơ sở sửa chữa tàu ở tỉnh Odessa và những tàu mà nước này cho là phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Khói lửa bốc lên giữa thành phố trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga tại Kiev, Ukraine ngày 7-10-2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng 70 tên lửa cùng UAV trong cuộc tấn công, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trên cả nước.

Ông nói hạ tầng năng lượng là một trong những mục tiêu chính, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine.

Tại Kiev, giới chức địa phương thông báo hai người thiệt mạng. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết các nhà kho ở quận Podil bị đánh trúng, trong khi mảnh vỡ tên lửa gây cháy tại một số khu vực. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở thủ đô vào rạng sáng 7-10.

Trước đó, tối 6-10, ông Zelensky cảnh báo thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn và kêu gọi người dân tuân thủ báo động phòng không.

Đợt tập kích diễn ra trong ngày sinh nhật lần thứ 74 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.