Tin thế giới sáng 5-10: Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

(GLO)- Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'; Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc; Pháo 'hoa cẩm chướng' Nga phá tung cứ điểm của Ukraine ở Zaporizhzhia... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-10.

Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-10 công bố thành lập “Lực lượng Siêu trí tuệ” (Super Intelligence Force), nhằm điều phối các nỗ lực của Chính phủ Liên bang trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực này.

Dòng trạng thái tuyên bố thành lập Lực lượng Siêu trí tuệ của Tổng thống Trump. Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội của ông, lực lượng mới có nhiệm vụ “đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về Siêu trí tuệ” - lĩnh vực mà ông cho rằng có tầm quan trọng lớn hơn cả Cách mạng Công nghiệp hay Internet - đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, thông báo chưa nêu cụ thể các biện pháp hoặc cơ chế giám sát mà lực lượng đặc nhiệm sẽ áp dụng đối với sự phát triển của AI. Đây là vấn đề một số lãnh đạo các công ty công nghệ đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi Chính phủ Liên bang xây dựng các quy định quản lý.

Theo ông Trump, “Lực lượng Siêu trí tuệ” sẽ điều phối sự tương tác của Chính phủ Liên bang với người tiêu dùng, các nhóm lợi ích công cộng, các tổ chức tôn giáo, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu và các công ty hoạt động trong lĩnh vực siêu trí tuệ.

Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu của Ukraine mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc

Ba Lan và Romania vừa từ chối lời kêu gọi của Ukraine về việc mở rộng các hành lang vận chuyển nông sản để đưa hàng triệu tấn ngũ cốc đang tồn đọng qua châu Âu ra thị trường thế giới.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đề nghị của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi đối với EU về việc cho phép quá cảnh khối lượng nông sản lớn hơn và hỗ trợ 1,1 tỷ euro để bù chi phí vận chuyển, Ba Lan và Romania khẳng định, đường bộ, đường sắt và các cảng biển trong nước đã quá tải, không thể nhận thêm hàng mà không làm tổn hại đến nông dân nội địa.

Hiện khối lượng hàng đang vận chuyển cùng với mực nước thấp theo mùa trên sông Danube đã làm quá tải các cảng Romania và ảnh hưởng tiêu cực đến việc dỡ hàng, cũng như bán nông sản của chính người dân Romania. Do đó, Romania không thể tăng gấp đôi số lượng tàu hỏa, cũng như năng lực đường bộ, đường sắt và cảng biển.

Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó khẳng định, nước này không có kế hoạch tăng cường vận chuyển nông sản Ukraine.

Pháo 'hoa cẩm chướng' Nga phá tung cứ điểm của Ukraine ở Zaporizhzhia

Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích hàng loạt cứ điểm của Ukraine ở mặt trận Zaporizhzhia.

"Đơn vị trinh sát trên không đã phát hiện các cứ điểm được lực lượng Ukraine xây dựng bên trong các cánh rừng. Trong số này bao gồm cả cơ sở tập trung nhân lực và nhà kho chứa máy bay không người lái.

Pháo tự hành Gvozdika của Nga tập kích hàng loạt cứ điểm bên phía Ukraine ở tiền tuyến Zaporizhzhia. Video: Zvezda

Tọa độ của các mục tiêu sau đó đã được chuyển cho kíp vận hành pháo Gvozdika và các đòn tấn công chính xác sau đó đã đánh sập tất cả cơ sở của đối thủ", phía Nga cho biết.

2S1 Gvozdika (tiếng Nga nghĩa là Hoa cẩm chướng) là pháo tự hành được Liên Xô chế tạo và đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 1971. Vũ khí chính của 2S1 là pháo 2A18 có tầm bắn tối đa đạt 15,4km. Với đạn tăng tầm, khả năng tác chiến của 2S1 sẽ được nâng lên hơn 21,9km.

Trước đó cùng ngày 4-10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ tăng cường tập kích quy mô lớn vào Ukraine, sau khi ông Zelensky tuyên bố tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng đối phương.

Iran thông báo "nóng" về tên lửa đạn đạo và eo biển Hormuz

Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, Iran hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Đặc biệt, Tehran còn thông báo sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới.

Xuồng cao tốc của lực lượng Iran phóng tên lửa trong cuộc diễn tập quân sự ở eo biển Hormuz hôm 17-2. Ảnh: AFP

Thông báo sẽ mở rộng và nâng tầm bắn của tên lửa đạn đạo, được người phát ngôn quân đội Iran, Tướng Mohammad Akraminia công bố chiều ngày 3-10, trong một tuyên bố chính thức.

Tướng Akraminia cho biết, sau cuộc chiến vừa qua với Iran, các lực lượng Mỹ hiện đang đóng quân cách xa vùng bờ biển của Iran tới cả ngàn km. Vì vậy, Iran buộc phải nâng tầm bắn tên lửa và hướng đi này đang được thúc đẩy.

Quyết định nâng tầm bắn tên lửa của Iran, được công bố trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa hải quân và không quân với Iran, đồng thời triển khai tăng cường thêm nhiều binh sỹ và khí tài hạng nặng tới khu vực.