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Thế giới

Những nhân vật chủ chốt trong bàn đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VOV, euro news, Reuters)

(GLO)- Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) trong 2 ngày 10 và 11-11 quy tụ các quan chức ngoại giao, tình báo và quân sự cấp cao, phản ánh những ưu tiên khác nhau của Moskva, Kiev và Washington trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

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Đàm phán 3 bên về Ukraine tại Geneva hồi tháng 2. Ảnh: Xinhua

Nga: Mở rộng trọng tâm thương lượng

Dẫn đầu phái đoàn Nga là ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, từng đại diện Moscow trong nhiều vòng đàm phán với Ukraine.

Tham gia đoàn còn có ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống; các Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, Giám đốc tình báo quân sự Igor Kostyukov cùng Yuri Zhigarlovsky, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga.

Đáng chú ý, ông Ryabkov lần đầu tham gia đàm phán hòa bình Ukraine. Quan chức này phụ trách quan hệ với Mỹ và từng tham gia xây dựng các đề xuất an ninh của Nga với Mỹ và NATO trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự năm 2022.

Sự hiện diện của các quan chức ngoại giao, quân sự cấp cao cho thấy khả năng Nga muốn đưa vấn đề an ninh châu Âu vào chương trình thương lượng.

Ukraine: Ưu tiên ngừng bắn và bảo đảm an ninh

Phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, dẫn đầu.

Các thành viên gồm ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống; Serhiy Kyslytsia, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống; Vadym Skybytsky, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine; và Davyd Arakhamia, lãnh đạo phe nghị sĩ đảng Phụng sự Nhân dân tại Quốc hội.

Nhóm đàm phán tiếp tục duy trì những nhân sự từng tham gia các vòng thương lượng trước, thể hiện sự nhất quán trong lập trường của Kiev, đó là ngừng bắn, bảo đảm an ninh lâu dài, xử lý các vấn đề nhân đạo và thúc đẩy trao đổi tù binh.

Mỹ: Hai đặc phái viên làm trung gian

Washington cử đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, tham gia tiến trình.

Hai ông từng có các cuộc tiếp xúc với đại diện Ukraine và châu Âu trước vòng đàm phán, nhằm thúc đẩy tìm kiếm khuôn khổ thỏa thuận và bảo đảm an ninh sau chiến tranh.

Đại diện Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Anh, Italy và NATO cũng có mặt tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi với Ukraine và Mỹ được tổ chức riêng, do Nga không muốn châu Âu tham gia trực tiếp đàm phán 3 bên.

Thành phần các đoàn cho thấy tiến trình đàm phán không chỉ hướng tới chấm dứt giao tranh, mà còn đặt ra những vấn đề rộng hơn về an ninh hậu chiến và trật tự châu Âu.

Dù vậy, bất đồng về lãnh thổ, ngừng bắn và các bảo đảm an ninh vẫn là những trở ngại lớn đối với khả năng đạt thỏa thuận.

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