Tổng thống Trump gia tăng sức ép với Ukraine về đàm phán hòa bình

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc giục Ukraine về đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột với Nga, giữa lúc 2 nước bất đồng về hỗ trợ quân sự, chia sẻ tình báo và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20-10, Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần thể hiện mong muốn đạt thỏa thuận với Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo tình hình sẽ xấu đi nếu xung đột tiếp diễn, đồng thời bày tỏ bất bình về chi phí hỗ trợ Ukraine và giá nhiên liệu tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20-10. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận ông Trump thất vọng vì các nỗ lực đàm phán chưa đạt tiến triển đáng kể.

Tuy nhiên, ông bác bỏ cáo buộc Washington chủ động gây bất lợi cho Kiev thông qua việc hạn chế cung cấp vũ khí hoặc thông tin tình báo.

Quan hệ Mỹ - Ukraine căng thẳng hơn sau khi ông Trump đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về dầu diesel và nới lỏng một phần biện pháp trừng phạt.

Washington cho rằng việc bổ sung nguồn cung có thể giúp hạ giá nhiên liệu, trong khi Kiev phản đối những nhượng bộ đối với Moscow.

Ông Trump cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng những hoạt động này làm gia tăng sức ép lên thị trường nhiên liệu.

Trong khi đó, cựu sĩ quan quân đội Mỹ David Pyne nhận định ông Trump có thể tăng mạnh sức ép nhằm buộc Ukraine thay đổi lập trường.

Ông cho rằng việc Tổng thống Zelensky công khai chỉ trích chính quyền Mỹ và tìm kiếm sự ủng hộ từ các lực lượng khác có thể khiến quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo tiếp tục xấu đi.

Trong cuộc trao đổi trực tuyến ngày 19-10 với nhóm thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng, do ông Thom Tillis và ông Richard Blumenthal dẫn đầu, Tổng thống Zelensky đề nghị hỗ trợ tháo gỡ những hạn chế mà Kiev cho rằng đang ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.

Nhà lãnh đạo Ukraine phản ánh tình trạng gián đoạn cảnh báo sớm tên lửa, hạn chế một phần dịch vụ vệ tinh và chậm chuyển giao tên lửa đánh chặn dù các đối tác đã thanh toán.

Ngoại trưởng Rubio cho biết một số tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Washington phải cân đối nhu cầu của quân đội Mỹ và các đồng minh.

Reuters ngày 19-10 đưa tin ông Zelensky sẵn sàng tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga trong 30 ngày, nếu Mỹ cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot để Ukraine tự vệ trong thời gian này.