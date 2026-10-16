Ukraine đối mặt nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot

(GLO)- Kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine được cho là đã xuống mức cực kỳ thấp, thậm chí có thể cạn kiệt, khiến năng lực phòng không của nước này chịu sức ép lớn trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích các cơ sở năng lượng trước mùa đông.

Ngày 15-10, một quan chức Ukraine tiết lộ nước này chỉ còn 10 tên lửa đánh chặn Patriot tính đến ngày 7-10. Phần lớn số tên lửa trên đã được sử dụng trong các đợt tập kích tiếp theo của Nga, khiến kho dự trữ hiện chỉ còn vài quả.

Bệ phóng Patriot của Ukraine được bố trí ở địa điểm không được tiết lộ trong bức ảnh công bố hồi tháng 8. Ảnh: CNN

Tình trạng thiếu hụt diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Trong đêm 13 và rạng sáng 14-10, Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và thành phố Kharkov cùng nhiều khu vực lân cận. Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không chỉ đánh chặn được 4 trong tổng số 39 tên lửa được Nga sử dụng.

Patriot hiện là một trong những hệ thống phòng không quan trọng nhất của Ukraine, có khả năng đối phó với các loại tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa đánh chặn ngày càng hạn chế do nhu cầu sử dụng lớn tại Ukraine và Trung Đông.

Một tổ hợp Patriot có giá khoảng 1 tỷ USD, trong khi mỗi tên lửa đánh chặn có thể có giá hơn 4 triệu USD. Thời gian sản xuất một quả tên lửa mới có thể kéo dài tới 36 tháng.

Kho dự trữ tên lửa phòng không của Mỹ và các đồng minh cũng chịu áp lực lớn từ các cuộc xung đột. Riêng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến với Iran, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn thuộc các hệ thống Patriot và THAAD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các đồng minh tăng cường cung cấp tên lửa Patriot. Hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo lượng tên lửa đánh chặn còn lại chỉ đáp ứng khoảng 1/10 nhu cầu cấp thiết của nước này.

Hiện Mỹ vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế Danh mục nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), theo đó các nước châu Âu tài trợ kinh phí mua vũ khí Mỹ để chuyển giao cho Kiev.

Tuy nhiên, một quan chức Ukraine cho biết hoạt động cung cấp vũ khí từ tháng 5 đến nay không ổn định, khiến Kiev khó xác định thời điểm tiếp nhận các lô hàng mới.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cân nhắc chuyển hướng một phần nguồn vũ khí dự kiến cung cấp cho Ukraine sang Trung Đông để đáp ứng nhu cầu quân sự tại khu vực này.