Kiev đối mặt nguy cơ khủng hoảng hạ tầng, thị trưởng khuyên dân tạm rời thủ đô

(GLO)- Thị trưởng thành phố Kiev (Ukraine) Vitali Klitschko khuyến cáo người dân có người thân hoặc bạn bè ở ngoài thành phố cân nhắc tạm thời chuyển đến ở cùng, trong bối cảnh các cuộc tập kích của Nga gây sức ép lên hạ tầng thiết yếu khi mùa đông đang đến gần.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP ngày 8-10, ông Klitschko cho biết các đợt tấn công liên tục của Nga khiến nhiều tòa nhà trong thành phố bị phá hủy và gây nhiều thương vong cho người dân. Tuy nhiên, ông khẳng định không kêu gọi sơ tán toàn bộ dân cư khỏi thủ đô.

Thị trưởng Klitschko trong cuộc phỏng vấn tại Kiev hôm 8-10. Ảnh: AFP

Trong những tuần gần đây, Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ban ngày, nhằm vào những cây cầu và khu vực trung tâm Kiev. Các đợt tập kích vào mạng lưới năng lượng cũng gây mất điện, làm gián đoạn những dịch vụ thiết yếu.

Nhiều cây cầu bắc qua sông Dnipro bị tấn công, ảnh hưởng đến giao thông giữa 2 bờ thành phố. Ông Klitschko cho biết chính quyền đang xây dựng phương án vượt sông bằng cầu phao nhằm giảm ùn tắc, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì kết nối giữa 2 bờ có vai trò quan trọng đối với hoạt động của Kiev.

Tình trạng mất điện luân phiên đã khiến một số khu vực bị gián đoạn cấp nước trong nhiều giờ vào đầu tuần. Hệ thống tàu điện ngầm cũng có lúc phải tạm ngừng hoạt động vì thiếu điện.

Thị trưởng Kiev cảnh báo thiệt hại đối với hạ tầng cấp nước có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng trên diện rộng.

Ngày 9-10, chính quyền Kiev thông báo sẽ tái triển khai các điểm hỗ trợ tại ba quận gặp khó khăn nhất về điện. Những điểm này cung cấp thực phẩm, đồ uống, nơi sưởi ấm và nguồn điện cho người dân.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mạng lưới điện và các cơ sở truyền tải bị hư hại nhiều, trong khi công tác sửa chữa được tiến hành liên tục.

Để ứng phó với mùa đông, thành phố đang xây dựng hệ thống sưởi dự phòng, tích trữ nhiên liệu, thực phẩm và nước uống.

Ông Klitschko nói rằng công tác chuẩn bị vẫn có thể gặp bất lợi nếu lực lượng phòng không không ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công.

Chính quyền thành phố phải thực hiện những nhiệm vụ này trong điều kiện thời gian, kinh phí và nhân lực hạn chế.