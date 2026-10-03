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Thế giới

Nga lại cảnh báo công dân nước ngoài rời Kiev trước các đợt tập kích lớn

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Reuters, Arab News)

(GLO)- Ngày 3-10, Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa khuyến cáo các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev, tránh đến Ukraine, đồng thời tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các đợt tấn công trả đũa quy mô lớn.

Theo AFP, cơ quan này cho biết một số người chưa thực hiện những khuyến cáo trước đó và đang đối mặt với nguy cơ tính mạng bị đe dọa.

Nga tuyên bố những người bỏ qua cảnh báo phải chịu trách nhiệm về các hậu quả có thể xảy ra.

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Hiện trường sau cuộc tấn công mới nhất của Nga vào tỉnh Kharkiv ngày 3-10-2026. Ảnh: Kiev Independence

Về phía Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi cho biết, tính đến tối 2-10, Kiev chưa nhận được đề nghị hoặc thông báo chính thức nào từ các phái bộ ngoại giao nước ngoài về kế hoạch di dời khỏi thủ đô.

Cảnh báo của Nga được đưa ra giữa lúc hạ tầng Kiev liên tiếp bị tập kích. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết cầu phía Bắc qua sông Dnipro bị đánh trúng ngày 3-10, làm hư hại mặt đường và đường dây điện phục vụ xe buýt điện. Giao thông từ bờ Đông sang bờ Tây qua cầu phải tạm dừng.

Trong 2 ngày trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cầu phía Nam cũng khiến giao thông qua cầu này và 2 cầu khác trên sông Dnipro bị tạm ngừng.

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