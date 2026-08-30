Ukraine cảnh báo Nga lên phương án tấn công ở miền Bắc

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa ngày 28/8 cho biết giới lãnh đạo quân sự Nga đã được giao xây dựng một số phương án tác chiến cho kịch bản tấn công miền Bắc Ukraine, trong đó Kiev và Chernihiv được xác định là những hướng trọng điểm.

Binh sĩ Nga phóng hoả lực nhằm vào các lực lượng Ukraine trong cuộc giao tranh ở Donetsk. Ảnh: TASS

Hãng Suspilne dẫn lời ông Palisa tại cuộc họp kín với các nhà báo. Theo ông Palisa, thông tin này đã được kiểm chứng. Văn phòng Tổng thống Ukraine nhận được thông tin từ nhiều nguồn tình báo, song ông không cho biết đó là nguồn tin của Ukraine hay nước ngoài.

“Đúng là (phía Nga) đã xem xét một số phương án”, ông Palisa nói.

Ông cho biết Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đã xây dựng những phương án ứng phó, trong đó có các biện pháp phòng thủ, bảo vệ và ngăn chặn những hành động có thể xảy ra.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về những thông tin và nhận định trên.

Ông Palisa cũng nói rằng hiện chưa phát hiện lực lượng mới nào của Nga được tập trung theo hướng Kiev và Chernihiv. Tỉnh Kiev giáp Belarus ở phía Bắc, trong khi tỉnh Chernihiv giáp cả Belarus và Nga.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ngăn chặn hình thành những điều kiện có thể cho phép Nga phát động bất kỳ chiến dịch tấn công nào”, ông Palisa nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Kiev và Minsk trở nên căng thẳng hơn trong mùa Xuân năm nay sau khi Nga và Belarus tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân chung hồi tháng 5. Vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Điện Kremlin đang cân nhắc khả năng mở các chiến dịch tấn công mới nhằm vào các tỉnh Kiev và Chernihiv từ lãnh thổ Belarus, đồng thời có thể gây ra mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngày 31/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này đã đặt một mục tiêu “trọng yếu” tại Ukraine trong tầm ngắm. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Kiev nói đã xác định 500 mục tiêu tại Belarus có khả năng bị tấn công.

Ông Lukashenko nói: “Họ có thể đã xác định được 500 mục tiêu. Nhưng chúng tôi có một mục tiêu trọng yếu, với tọa độ chính xác và nó nằm rất gần Belarus. Họ cũng hiểu rõ điều đó”. Ông đồng thời hạ thấp năng lực của các binh sĩ Ukraine đang đồn trú dọc biên giới với Belarus.

Theo tờ Kyiv Independent, một diễn biến khác là Belarus đang xây dựng cơ sở hạ tầng đường sắt mới tại tỉnh Gomel, miền Nam nước này. Theo Cộng đồng Công nhân Đường sắt Belarus, công trình có khả năng tiếp nhận các đoàn tàu quân sự chở nhân lực và trang thiết bị hạng nặng.

Tổ chức này nhấn mạnh việc xây dựng tuyến đường sắt và thao trường tự thân chưa cho thấy Belarus đang chuẩn bị một chiến dịch tiến công nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng này có thể cho phép nhanh chóng tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực nếu tình hình thay đổi.

“Belarus tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng quân sự”, người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine Andrii Demchenko nói, đồng thời dẫn các cơ sở phục vụ bố trí nhân lực, hậu cần và huấn luyện.

Ông Demchenko cho biết Belarus nhiều lần công bố thành lập các đơn vị quân sự mới, đồng thời thường xuyên tổ chức tập trận và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, ông lưu ý Minsk cũng thường sử dụng những hoạt động này để tạo sức ép về thông tin.

Lần gần đây nhất Tổng thống Zelensky và Tổng thống Lukashenko gặp nhau là vào tháng 10/2019, tại Diễn đàn các khu vực Ukraine - Belarus lần thứ hai ở Zhytomyr, gần 3 năm trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Căng thẳng giữa Kiev và Minsk gia tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Ukraine nhiều lần cáo buộc Belarus cho phép lực lượng Nga sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kiev vào đầu năm 2022. Tổng thống Zelensky cũng cho rằng Moskva đang tìm cách lôi kéo Minsk trực tiếp tham gia cuộc xung đột tại Ukraine.

Hồi tháng 5, hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA đưa tin Tổng thống Lukashenko bác bỏ những ý kiến cho rằng Belarus sẽ bị lôi kéo vào xung đột tại Ukraine, song cho biết Nga và Belarus sẽ cùng nhau tự vệ trong trường hợp bị tấn công.

Theo Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc